Orioles 1, Pirates 1

Pittsburgh Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 29 1 4 1 Totals 32 1 5 1 Ji-.Bae 2b 3 1 1 0 Mullins cf 3 0 0 0 Alvarez 3b 1 0 0 0 C.Cwser cf 1 0 0 0 Rynolds dh 3 0 0 0 Sntnder lf 2 1 0 0 H.Davis dh 0 0 0 0 Nustrom lf 1 0 0 0 Swinski lf 2 0 1 1 Mntcstl 1b 3 0 2 1 Sanchez lf 1 0 0 0 Le.Diaz 1b 1 0 0 0 Santana 1b 3 0 1 0 R.Urias 3b 2 0 0 0 D.Maggi 1b 1 0 0 0 J.Lster 3b 1 0 0 0 R.Cstro ss 2 0 0 0 Au.Hays dh 2 0 0 0 Swggrty cf 1 0 0 0 Co.Mayo dh 1 0 0 0 Mtchell rf 2 0 0 0 Frazier 2b 3 0 0 0 Gnzales 2b 1 0 0 0 C.Preto 2b 1 0 0 0 Plwecki c 2 0 0 0 J.McCnn c 2 0 0 0 Rdrguez c 1 0 0 0 Handley c 2 0 2 0 C.Owngs 3b 2 0 1 0 N.Mzara rf 3 0 0 0 Peguero ss 1 0 0 0 Kjrstad rf 1 0 0 0 M.Grski cf 2 0 0 0 J.Mateo ss 2 0 1 0 R.Vlade rf 1 0 0 0 Hlliday ss 1 0 0 0

Pittsburgh 100 000 000 - 1 Baltimore 100 000 000 - 1

DP_Pittsburgh 0, Baltimore 1. LOB_Pittsburgh 3, Baltimore 8. 2B_Owings (1), Mountcastle 2 (2). SB_Bae (1). CS_Maggi (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Velasquez 2 1 1 1 2 1 Bednar 1 0 0 0 0 2 Mlodzinski 2 0 0 0 1 1 Priester 1 1 0 0 1 0 Webb 1 2 0 0 0 1 Bolton 1 0 0 0 0 2 Huang 1 1 0 0 0 1

Baltimore Gibson 2 3 1 1 0 2 Kremer 3 1 0 0 0 3 Baker 1 0 0 0 1 0 Bazardo 1 0 0 0 0 2 Hernandez 1 0 0 0 0 1 Gomez 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Gomez (Davis).

Balk_Huang.

Umpires_Home, Emil Jimenez; First, Paul Emmel; Second, Will Little; Third, Junior Valentine; .

T_. A_5749