Mujeres trans luchan por unirse a la Policía en la India en busca de respeto

Nueva Delhi, 4 mar. Arya Pujari, una mujer transgénero que ha luchado toda su vida contra la discriminación, pasa sus días preparándose para incorporarse a la Policía del estado de Maharashtra, en el oeste de la India, en una búsqueda de respeto y reconocimiento de la sociedad.

Pujari es una de las decenas de mujeres trans registradas por primera vez en el estado a estas pruebas, tras obtener una victoria en los tribunales para que las autoridades reconociesen la categoría del "tercer género", inspirada por otras oficiales de Policía pioneras en estados que sí lo reconocen.

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Detrás de uno de los recursos judiciales que el pasado diciembre lograron que el estado abriese por primera vez los exámenes para Policía a personas transgénero, esta joven de 23 años nacida en el seno de una familia de clase media afirmó a EFE que tuvo que "despertar" a las autoridades "a la nueva realidad".

"Pillamos al estado de Maharashtra durmiendo la siesta sobre una orden del Tribunal Supremo que reconocía a las personas del tercer género", explicó.

La máxima autoridad judicial incluyó en 2014 la existencia de un "tercer género" diferente al masculino y al femenino en la India, donde la presencia de personas trans es milenaria pero la comunidad ha sido víctima de una palpable discriminación que todavía continúa.

Pujari explicó que ya desde su infancia, cuando se dio cuenta de que su alma "estaba en el cuerpo equivocado", empezó a sentir la discriminación de amigos y compañeros de estudios.

"Nací varón pero mi alma era de mujer. Tenía todos los sentimientos de una mujer, quería comportarme como una mujer, actuar como una mujer", dijo, "y tan pronto como empecé a comportarme como quería mi alma, me vi discriminada".

Tras experimentar el rechazo en su propia familia y ganarse la vida como bailarina durante un tiempo, Pujari trató de estudiar enfermería solo para descubrir que tampoco había una opción para el tercer género en los exámenes.

"Pero yo siempre he querido unirme a la Policía, ese era el sueño de mis padres", que últimamente han empezado a aceptarla por quién es, explicó.

Fue entonces cuando se inspiró en Prithika Yashini, la primera mujer transgénero en convertirse de la India en oficial de Policía en 2017, para luchar en los tribunales por su derecho a unirse las fuerzas de seguridad.

GANANDO BATALLAS DE UNA EN UNA

Frente a la discriminación, Pujari se dice empujada por la esperanza de inducir un cambio en la sociedad y lograr reconocimiento.

"Estamos ganando nuestras batallas una a una. Hay esperanza, pero la lucha es larga", señaló, antes de explicar que unas 73 personas transgénero se han registrado ya para las oposiciones al puesto de oficial de Policía.

Una batalla "dura", coincidió Nikita Mukhyadal en declaraciones a EFE, una mujer trans detrás de otro recurso ante la justicia de Maharasthra para poder presentarse a un puesto de Policía.

Mukhyadal, de 34 años y residente en la ciudad de Pimpri-Chinchwad, trabaja actualmente como guarda de seguridad tras escapar de su casa en 2004 por los malos tratos que recibía de su madrastra.

Buena estudiante, pese a la oposición de su madrastra a que continuase sus estudios, se graduó en danza tras huir.

"Me convertí en bailarina, y fue entonces cuando me abrí a mi identidad y empecé a comportarme como me sentía por dentro. Dejé crecer mi pelo, viví como una mujer. Me sentí empoderada, fue un alivio", recordó.

Fue entonces cuando pudo ahorrar para las operaciones de cambio de sexo, e incluso llegó a abrir un salón de belleza.

"Esperaba que las mujeres se sintieran más cómodas en visitarme, pero eso no fue lo que pasó", dijo, pero "tenían dudas y tuve que cerrar el negocio, así que perdí toda la inversión que había hecho".

Tras encontrar un trabajo como guarda de seguridad para la corporación municipal, ¿por qué no unirse a la Policía?, se preguntó Mukhyadal.

Aunque el camino hasta obtener la orden judicial que permitió a las personas transgénero presentarse a los exámenes fue arduo, la joven explica que sigue habiendo obstáculos.

"Deberían tener en cuenta que hemos pasado por cirugías (...) y deberíamos tener una normativa más relajada en el examen físico. Algunos estados como Jhakhand (oeste), Tamil Nadu y Karnataka (sur) lo han hecho", explicó, antes de señalar que también tienen cuotas para transgéneros.

Mukhyadal afirmó que la mayor parte de su vida ha sido un combate, pero siempre consiguió levantarse cuando se creía derrotada.

"Unirme a la Policía es solo el inicio. Quiero servir a mi gente, ayudarles, y continuaré creando conciencia sobre las personas transgénero a través del activismo", señaló.

