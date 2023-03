Guardians 7, Brewers 4

Milwaukee Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 31 4 5 3 Totals 32 7 8 6 Mtchell cf 3 1 1 0 M.Straw cf 2 0 0 0 Perkins cf 2 0 0 0 P.Hlpin cf 2 1 1 3 L.Urias 2b 3 0 1 1 Rosario ss 2 0 1 1 Snglton 1b 2 0 1 1 Rocchio ss 2 0 1 1 Cratini c 4 0 1 0 Ramirez dh 3 0 1 1 Brsseau 1b 1 0 0 0 Collins dh 1 0 0 0 Mnstrio ss 1 1 1 1 Jo.Bell 1b 3 0 0 0 K.Hiura lf 2 0 0 0 M.Pries 1b 1 0 0 0 Hrrison lf 1 0 0 0 Brennan rf 3 0 1 0 Ab.Toro dh 2 0 0 0 Jh.Noel rf 1 0 0 0 Ma.Wood dh 1 0 0 0 M.Znino c 2 0 0 0 O.Mller 3b 2 0 0 0 Viloria c 2 1 1 0 Alvarez 2b 0 1 0 0 R.Quinn lf 2 0 0 0 B.Trang ss 2 0 0 0 G.Arias lf 2 0 0 0 P.Henry c 1 0 0 0 Freeman 3b 1 2 1 0 J.Wemer rf 3 1 0 0 Mrtinez 3b 1 2 1 0 Z.Wrren 3b 1 0 0 0 Jo.Tena 2b 2 0 0 0 J.Brito 2b 0 1 0 0

Milwaukee 100 000 210 - 4 Cleveland 001 010 23(x) - 7

E_Alvarez (1), Brito (1). DP_Milwaukee 0, Cleveland 1. LOB_Milwaukee 7, Cleveland 7. 2B_Urias (1), Singleton (1), Halpin (1), Rosario (1), Rocchio (1), Brennan (2). HR_Monasterio (1). SB_Harrison (2), Ramirez (2), Freeman (1).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Wilson 2 1 0 0 0 4 Houser 2 1 1 1 2 3 Strzelecki 1 2 1 1 1 2 Milner 1 0 0 0 0 0 Payamps BS, 0-1 1 1 2 2 2 0 Cousins L, 0-1 2-3 3 3 3 1 2 Bowman 1-3 0 0 0 0 1

Cleveland Plesac 2 1-3 2 1 1 2 1 Jones 2-3 0 0 0 0 0 Herrin 1 0 0 0 1 1 Gaddis 2 1-3 1 2 1 2 2 Oviedo 2-3 1 0 0 0 2 Bilous W, 1-0, BS, 0-1 1 1 1 1 1 2 Mikolajchak S, 1-2 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Gaddis (Brosseau).

WP_Strzelecki.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Dan Bellino; Second, Austin Jones; Third, John Bacon;.

T_2:40. A_N/A