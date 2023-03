España acudirá al Mundial: "La solución no es boicotear, está clarísimo"

Madrid, 4 mar. La admisión de rusas y bielorrusas en los campeonatos del mundo femeninos de boxeo que comenzarán el día 15 en Nueva Delhi ha llevado al menos a once países a renunciar a la participación, una postura que el presidente de la federación española (FEBOXEO), Felipe Martínez, no comparte porque considera que "el deporte es una forma de unir, no de desunir".

"La solución no es boicotear un Mundial, eso lo tengo clarísimo", dijo a EFE en una entrevista en la que mostró su apoyo al trabajo del controvertido presidente de la Internacional (IBA), el ruso Umar Kremlev.

"Ha hecho mucho por el boxeo. Si no fuera por la guerra (de Ucrania), yo creo que la IBA ya estaría de nuevo reconocida por el COI", señaló Felipe Martínez sobre la suspensión que el organismo olímpico decretó contra la federación en 2019 por diversas irregularidades.

La selección española para Nueva Delhi la formarán en 48 kg Marta López, en 50 kg Laura Fuertes (bronce en 2022), en 52 kg María González, en 54 kg María del Carmen Madueño, en 57 kg Jénifer Fernández y en +81 kg Zaira García.

P. España va a participar en los Campeonatos del Mundo femenino. ¿En algún momento se han planteado secundar el boicot de otros países como Estados Unidos, Canadá, Ucrania o Gran Bretaña?

R. Nosotros no vamos a dejar de asistir al Mundial ni a sumarnos a ningún boicot deportivo. No estamos aquí para eso. Sobre todo si es por razones políticas. Lo nuestro es hacer deporte. Nos debemos a nuestros deportistas, que necesitan competir y obtener resultados, porque viven de las becas. No nos sumaremos a ningún boicot para que el campeonato del mundo se venga abajo.

P. ¿Considera actualmente posible que compitan juntos rusos, bielorrusos y ucranianos?

R. Creo que, al final, el deporte es una forma de unir, no de desunir. Esa es nuestra filosofía. Cuantos más compitan, mejor. Entiendo que hay conflictos políticos, pero hay otros muchos más en el mundo, además de la guerra de Ucrania, y no por ello hemos dejado de competir.

P. La IBA suspendida por el COI, el presidente Umar Kremlev muy cuestionado... ¿Qué salida ve a esta crisis?

R. Vengo de una etapa en el Ejecutivo de la IBA, del que salí hace poco, y sé que se ha trabajado muy duro para intentar cambiar los sistemas de puntuación y cumplir con todos los criterios que solicitó el COI. Hasta hubo un reconocimiento previo por su parte. Pero después de la asamblea extraordinaria (para reelegir a Kremlev) no sé qué pudieron interpretar en cuanto a falta de transparencia y volvieron a recular. El hecho de que el presidente sea ruso es, creo, una de las cosas que influyen. Pero está votado democráticamente.

P. Las posturas COI-IBA parecen cada vez más distantes. El COI no ve avances en las reformas que pide.

R. No nos queda otra que esperar, pero la solución no es boicotear un Mundial, lo tengo clarísimo. La Internacional debe seguir haciendo su trabajo y demostrar que los sistemas que esta aplicando, funcionan. Krumlev ha aportado mucho al boxeo, incluso premios económicos para los deportistas que no se habían dado nunca. Para mí, personalmente, su trabajo es bueno. Ahora mismo tiene el hándicap de ser ruso, pero si no fuera por la guerra yo creo que ya estaríamos reconocidos por el COI.

P. La suspensión de la IBA, que la deja fuera del reparto de fondos del COI, ¿tiene un efecto económico en la federación española?

R. A nosotros directamente no nos afecta, pero a la Internacional mucho, se está financiando como puede. El máximo patrocinador es Gazprom (compañía rusa de gas), que tampoco creo que ayude mucho (a levantar la suspensión). Pero no hay una norma que diga que no pueda serlo. A nosotros, a la federación española, nos reparte las subvenciones el Consejo Superior de Deportes según nuestros resultados. A día de hoy somos un deporte olímpico.

P. Pero en Los Ángeles 2028 de momento no está incluido el boxeo, a la espera de que la IBA cumpla con lo que le pide el COI. ¿Qué significaría la exclusión?

R. Eso sería un daño tremendo para nuestro deporte. Ya tenemos nuestros adversarios como para, además, no disponer de esa herramienta de visibilidad y de reconocimiento que suponen los Juegos. Estamos bastante preocupados por lo que pueda pasar, pero creo que al final el COI tendrá que ver todo el trabajo que estamos haciendo.

P. Falta por ver cómo se resolverá el asunto ruso en los Juegos de París 2024.

R. Es un problema, porque hay países que están pidiendo que no asistan los rusos a los Juegos. A día de hoy, no hay una visión clara. Nadie quiere la guerra, nosotros hemos ayudado a deportistas ucranianos que han estado entrenando con nosotros. Pero no sé por qué, si no hay nada decidido todavía para 2024, hay que boicotear ahora un Mundial de boxeo. Que se pronuncie claramente el COI.

Natalia Arriaga