Valladolid/Barcelona, 4 mar. El Real Valladolid está pendiente de la evolución de un venezolano Darwin Machís que, desde que llegara al conjunto blanquivioleta, se ha convertido en una pieza clave, por sus buenos centros y su capacidad para llegar al área contraria, algo que necesitan más que nunca este domingo los de "Pacheta" ante un Espanyol que llega deseando lograr su tercera victoria seguida.

El cuadro vallisoletano afronta este importante duelo tras tres jornadas sin conocer la victoria lo que, añadido a los resultados de sus rivales en la lucha por la permanencia, le obliga a recuperar la senda del triunfo, si no quiere empezar a quedarse descolgado.

Enfrente tendrá a un Espanyol que ha cosechado dos victorias consecutivas frente al Elche (0-1) y al Mallorca (2-1), lo que le habrá permitido aumentar su confianza y seguridad.

En su caso, además, se da la circunstancia de que está obteniendo mejores números lejos de su feudo que como local, por lo que su visita a Valladolid no va a ser un paseo, y su intención será seguir sumando, frenando cualquier intento de los blanquivioletas por hacerse con el control del juego.

De hecho, es uno de los debes del Real Valladolid, mostrarse poco seguros cuando no se tiene el balón, de ahí que la presencia de Machis en el terreno de juego pueda ser más determinante, si cabe, puesto que aporta esa velocidad, llegada y profundidad que hace falta para contar con más opciones de gol.

Se da la circunstancia de que "Pacheta" no podrá contar ni con Amallah, quien está sancionado, ni con Kike Pérez, apartado por acumulación de tarjetas, por lo que lo más probable es que sea Roque Mesa el que ocupe el centro del campo junto a Monchu.

Otra opción podría ser Hongla, ya que también puede ocupar puesto de 6 o de 8. En este sentido, se abren varias alternativas, para cumplir el mismo objetivo: mantener el control en el centro del campo y evitar al máximo las pérdidas de balón, porque estas fueron una auténtica losa en el anterior choque ante el Celta.

En opinión del técnico burgalés, el cuadro catalán “tiene muy buenos jugadores -entre los que ha destacado a Cedric- y un buen entrenador” y es consciente de que "va a ser un partido duro".

El Espanyol visita este domingo al Valladolid con el objetivo de sumar su tercer triunfo consecutivo en LaLiga, lo que le ha permitido distanciarse de los puestos de descenso de la clasificación.

El vestuario blanquiazul, sin embargo, ha subrayado durante la semana que es consciente de la igualdad de la competición y no piensa relajarse. Pelear cada encuentro es la consigna clara y nadie se fía del cuadro vallisoletano, en una situación delicada en la tabla al estar a un punto de la zona roja.

El entrenador, Diego Martínez, no podrá contar con los lesionados Pedrosa, Dani Gómez, Gori ni Keidi Bare. Estos dos últimos se han ejercitado de forma parcial con el grupo, pero aún no tienen el alta competitiva. En cualquier caso, la convocatoria definitiva no se conocerá hasta esta tarde.

El delantero Joselu, máximo realizador del equipo con once goles, podría regresar a la titularidad contra el Valladolid. El atacante ya disputó 19 minutos ante el Mallorca, tras superar sus molestias en los isquiotibiales, y el cuerpo técnico puede contar con el mayor argumento ofensivo del bloque desde el inicio.

Curiosamente, el conjunto vallisoletano es uno de los rivales preferidos del futbolista blanquiazul. Joselu se ha enfrentado a este rival cinco veces en su carrera con el Alavés y el Espanyol: ha vencido en cuatro ocasiones, ha perdido en una y ha marcado tres goles.

Por otra parte, las estadísticas auguran un partido complicado para el Espanyol. Los catalanes únicamente han ganado en una ocasión en sus diez últimas visitas al Nuevo José Zorrilla, en la temporada 2001-02 (0-1). El resto de desplazamientos de los blanquiazules se han saldado con cuatro derrotas y cinco empates.

- Alineaciones probables

Real Valladolid: Sergio Asenjo; Luis Pérez, Hongla o El Yamiq, Javi Sánchez, Olaza; Roque Mesa, Monchu; Plata, Óscar Plano, Machís o Iván Sánchez; Larin.

Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, César Montes, Sergi Gómez, Oliván; Souza, Darder, Denis Suárez; Braithwaite, Puado, Joselu.

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 14:00 CET (13:00 GMT).

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité castellanomanchego).

Clasificación: El conjunto blanquivioleta es decimoséptimo, con 24 puntos y el perico, con 27, es duodécimo, por lo que un triunfo local igualaría a ambos.

Clave: Ambos equipos buscarán el control del centro del campo, para tener más opciones de llegada y más posibilidad de marcar.

Frase: "El Espanyol va a venir con muy buenos futbolistas y tras dos victorias seguidas, pero hemos preparado este encuentro para ganar". EFE

