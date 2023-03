Diamondbacks 9, Giants 5

Arizona San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 36 9 9 8 Totals 34 5 9 5 Carroll cf 3 0 1 1 Cnforto dh 2 2 2 1 W.Ptino cf 1 0 0 0 Pomares dh 1 0 0 0 Cstillo 2b 3 0 0 0 Haniger rf 3 0 1 0 Y.Munoz 2b 1 1 1 1 G.Sntos rf 1 0 0 0 McCrthy rf 3 1 1 0 Proctor ss 2 0 0 1 J.Hager ss 2 0 0 0 Arteaga ss 1 0 0 0 E.Rvera 3b 3 0 0 0 J.Davis 1b 3 0 1 1 D LSnts 3b 2 1 1 2 L.Wyatt 1b 2 0 0 0 Se.Beer 1b 3 0 0 1 Jo.Bart c 3 0 0 0 Roberts lf 0 0 0 0 Genoves c 2 0 0 0 Higgins dh 3 0 0 0 Pscotty lf 3 1 2 0 Cntcllo dh 1 0 0 0 Da.Dues lf 1 1 0 0 Canzone lf 2 3 2 0 Schmitt 3b 3 0 1 0 Centeno c 1 0 0 0 Aldrete 3b 1 0 0 0 Alxnder ss 3 1 1 1 Johnson cf 2 0 1 1 Vkovich rf 1 1 1 0 Munguia cf 1 0 0 0 Herrera c 3 0 0 1 W.Wlson 2b 2 1 0 1 Cstillo 1b 1 1 1 1 Cntrlle 2b 1 0 1 0

Arizona 001 110 222 - 9 San Francisco 102 101 000 - 5

E_Canzone (1). LOB_Arizona 4, San Francisco 9. 2B_Canzone 2 (2), Alexander (1), Vukovich (1), Castillo (2), Haniger (2), Piscotty (2), Johnson (1), Cantrelle (1). 3B_Munoz (1). HR_De Los Santos (1), Conforto (1). SB_McCarthy (1), Roberts (1).

IP H R ER BB SO

Arizona Cecconi 2 2 1 1 0 2 Clay 1 2 2 2 1 1 Walston 1 2-3 2 1 1 1 2 Saalfrank 1-3 0 0 0 0 1 Jarvis W, 1-0 2 3 1 1 0 1 Otanez H, 1 1 0 0 0 0 1 Vizcaino 1 1 0 0 2 2

San Francisco Wood 2 0 0 0 0 5 Brebbia BS, 0-1 1 2 1 1 0 0 Alexander H, 1 1 1 1 1 0 1 Winn H, 1 2 1 1 1 1 0 Guzman BS, 0-1 1 1 2 2 0 0 Cruz L, 0-1 1 1 2 2 2 1 Fletcher 1 3 2 2 0 1

HBP_by_Guzman (Canzone).

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Cory Blaser; Second, Nick Mahrley; Third, Brock Ballou; .

T_2:42. A_7538