Cubs 4, Padres 0

Chicago San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 9 3 Totals 25 0 0 0 Mdrigal 2b 3 1 1 0 Grisham cf 2 0 0 0 Torrens c 1 0 0 0 A.Rivas 1b 1 0 0 0 Swanson ss 3 0 1 0 Crnwrth 2b 1 0 0 0 Alcntra ss 2 0 0 0 B.Dixon 3b 1 0 0 0 Mancini rf 3 0 2 0 Machado 3b 2 0 0 0 Perlaza rf 1 0 0 0 T.Lopes ss 2 0 0 0 Y.Gomes c 2 0 0 1 Ne.Cruz dh 2 0 0 0 A.Weber 2b 1 0 0 0 R.Rvelo dh 0 0 0 0 Ed.Rios 3b 2 1 1 1 Crpnter 1b 2 0 0 0 Strumpf 3b 1 0 0 0 Lberato cf 1 0 0 0 M.Mrvis 1b 3 0 0 0 Au.Nola c 1 0 0 0 J.Young 1b 1 1 1 0 Sverino c 1 0 0 0 C.Morel cf 2 0 0 0 Kohlwey lf 2 0 0 0 Crwtrng cf 1 1 1 0 P.Tcker lf 1 0 0 0 Da.Bote dh 3 0 2 0 J.Azcar rf 2 0 0 0 D.Nunez dh 1 0 0 1 Ornelas rf 1 0 0 0 B.Davis lf 3 0 0 0 Merrill ss 2 0 0 0 Vlzquez lf 1 0 0 0 Hoffman 2b 1 0 0 0

Chicago 000 101 002 - 4 San Diego 000 000 000 - 0

E_Rivas (1). DP_Chicago 2, San Diego 2. LOB_Chicago 7, San Diego 3. 3B_Bote (1). HR_Rios (1). SB_Morel (1), Crow-Armstrong (3). SF_Gomes.

IP H R ER BB SO

Chicago Steele 2 0 0 0 0 0 Assad W, 1-0 2 0 0 0 1 0 Boxberger H, 1 1 0 0 0 1 1 Alzolay H, 1 1 0 0 0 0 1 Estrada H, 1 1 0 0 0 1 2 Sanders H, 1 1 0 0 0 0 2 Burdi 1 0 0 0 2 1

San Diego Teheran 3 3 0 0 0 3 Crismatt L, 0-1 3 3 2 2 1 3 Honeywell Jr. 2 1-3 3 2 1 1 5 Castillo 2-3 0 0 0 1 0

WP_Burdi.

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Mark Ripperger; Second, Nate Tomlinson; Third, David Arrieta;.

T_2:14. A_7300