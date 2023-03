Colombia combina experiencia y juventud para el Clásico Mundial de Béisbol

Barranquilla (Colombia), 4 mar. Combinando la experiencia de peloteros consolidados en grandes ligas como Gio Urshela, Harold Ramírez y Jorge Alfaro, y el ímpetu de prospectos como Jordan Díaz, Dayan Frías y Gustavo Campero, Colombia participará en el Clásico Mundial de Béisbol que se disputará desde la próxima semana en estadios de Taiwán, Japón y Estados Unidos.

Para el mánager de Colombia, el ex grandes ligas Jolbert Cabrera, "los muchachos se están preparando bastante bien. Son 22 que están entrenando con sus equipos acá en Estados Unidos en el 'spring training' y otros ocho que están en Colombia y Venezuela trabajando para que todos estén en forma".

Cabrera, quien como jugador de la MLB militó en los Indios de Cleveland, los Dodgers de Los Ángeles, los Marineros de Seattle y los Rojos de Cincinnatti, afirmó a EFE: "En el Clásico Mundial de Béisbol vamos a competir con lo que tenemos para alcanzar los resultados que nos hemos propuesto".

Al ser preguntado sobre quiénes podrían destacarse como revelaciones de Colombia, Jolbert Cabrera se refirió al prospecto de los Guardianes de Cleveland Dayan Frías, quien se desempeña como 'infielder', al segunda base Jordan Díaz que juega en Oakland y al jardinero de los Diamondbacks de Arizona Jesús Marriaga.

"Además de estos muchachos hay otros, como Gustavo Campero, que se abrirán paso en el béisbol de los Estados Unidos y creemos que tienen mucho futuro y mucho que dar", indicó.

LOS AUSENTES

Entre las bajas que tendrá Colombia para el torneo están el lanzador cartagenero al servicio de los Padres de San Diego Julio Terán, quien argumentó "razones personales y profesionales" para declinar vestir los colores de su país.

Otro que no podrá jugar con Colombia es el barranquillero Dónovan Solano, quien para la temporada 2023 firmó con los Mellizos y debió integrarse a la disciplina de la novena de Minnesota.

Un tercer pelotero que argumentó razones personales para no jugar el Clásico Mundial de Béisbol es el primera base Reynaldo Rodríguez, a quien los aficionados esperaban ver jugar el torneo luego de ser el jugador más valioso de la Serie del Caribe jugada en Venezuela. El cuarto ausente es el lanzador barranquillero Luis Patiño.

La novena suramericana, que hace parte del grupo C en el que también están Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y México, tendrá su segunda participación en el torneo cuando debute ante los "aztecas" el próximo sábado 11 de marzo en el Chase Field Stadium de Phoenix (Arizona).

En su segundo partido enfrentará el lunes 13 de marzo a Reino Unido, el martes 14 a Canadá y cerrará la fase de grupos ante la novena de Estados Unidos el miércoles 15.

"Tenemos un grupo bastante difícil, pero no imposible", indicó el manager de Colombia, quien agregó: "No somos la cenicienta del grupo, y sabemos que en el béisbol no hay rival pequeño y vamos a afrontar todos los juegos de la misma manera".

NÓMINA

La nómina colombiana es la siguiente:

Infielders: Jordan Díaz, Dayan Frías, Evan Mendoza, Fabián Pertuz, Adrián Sánchez, Dilson Herrera y Giovanni Urshela.

Receptores: Jorge Alfaro, Meibrys Viloria y Elías Díaz.

Jardineros: Jesús Marriaga, Óscar Mercado, Tito Polo, Harold Ramírez y Gustavo Campero.

Lanzadores: José Quintana, Nabil Crismatt, Reiver Sanmartín, Jhon Romero, William Cuevas, Elkin Alcalá, Danis Correa, Guillermo Zúñiga, Rubén Galindo, Pedro García, Río Gómez, Jasier Herrera, José Torres, Yapson Gómez y Adrián Almeida.

Hugo Penso Correa