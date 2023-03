Chase Elliott, astro de NASCAR, se lastima en snowboarding

ARCHIVO - Chase Elliott saluda a los aficionados durante la presentación de los pilotos antes de las 500 Millas de Daytona, el 19 de febrero de 2023 (AP Foto/Terry Renna, archivo)

Chase Elliott, piloto estelar de la NASCAR, se sometió a una cirugía exitosa por una lesión no precisada en la pierna izquierda, sufrida el viernes durante un accidente de snowboarding en Colorado.

Elliott se perderá la carrera de la NASCAR programada para este fin de semana en Las Vegas.

Rick Hendrick, dueño de la escudería para la que compite Elliott, dijo a The Associated Press que el piloto “salió recién de la cirugía” y que “ésta resultó bien”. Hendrick no dio más detalles sobre el estado de Elliott ni cómo ocurrió el accidente.

Hendrick es el dueño de escuderías con más triunfos en la NASCAR. Elliott es el piloto más popular de la serie.

Elliott necesitará ahora una exención de la NASCAR a fin de ser elegible para los playoffs de este año, dado que se perderá al menos una carrara.

La NASCAR ha otorgado antes estos salvoconductos a los pilotos por distintas razones, incluidas algunas que no han sido de índole médica.

Josh Berry conducirá el domingo el Chevrolet con el número 9, en lugar de Elliott.

“La salud de Chase es nuestra preocupación principal”, dijo Hendrick. “Ha hablado con varios miembros de nuestro equipo, y está comprensiblemente decepcionado de perder tiempo en el auto. Desde luego, tiene todo nuestro apoyo y le proporcionaremos todos los recursos que necesite”.

Hendrick confió en dar información actualizada sobre Elliott este fin de semana.

Elliott es hijo de Bill Elliott, miembro del Salón de la Fama de la NASCAR. Originario de Georgia, ha sido votado cinco veces por los aficionados como el piloto más popular de esta serie de automovilismo.

Es parte de un grupo cada vez más reducido de superestrellas. Ganó el título de la categoría principal en 2020.

A sus 27 años, acumula 18 victorias en la Copa y ha avanzado a la fase en que se disputa el campeonato en los últimos tres años.

La lesión se presenta en un momento en que Hendrick había modificado drásticamente su postura sobre actividades de los pilotos en su tiempo libre. Antes desalentaba su participación en otras series o actividades riesgosas, por temor de que se lesionaran.

Pero tras firmar a Kyle Larson para la temporada de 2021, cambió de parecer. Larson corre en pistas pequeñas de todo el país y persuadió a Hendrick para que le permitiera continuar.