Cardinals 8, Marlins 3

Miami St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 10 2 Totals 36 8 14 8 L.Arrez 2b 3 0 1 0 J.Wlker lf 4 1 2 0 Edwards 2b 2 0 2 1 S.Hurst lf 1 0 0 0 J.Sgura 3b 2 0 0 0 O'Neill dh 2 1 0 0 J.Berry 3b 2 0 0 0 Crk III dh 2 0 1 0 Chs Jr. cf 3 1 2 1 J.Yepez 1b 3 1 1 1 A.Allen c 2 0 0 0 L.Baker 1b 1 0 1 0 G.Coper dh 3 0 2 0 Arenado 3b 2 2 2 2 J.Dvers dh 2 0 0 0 J.Frmin 3b 1 0 0 0 A.Grcia rf 3 0 1 0 Qrecuto 3b 1 0 0 0 J.Mngum cf 2 0 0 0 Brleson rf 4 1 2 2 J.Berti ss 2 0 1 0 T.Mtter 2b 3 1 2 2 B.Mller lf 1 0 0 0 Knizner c 3 0 1 0 Stllngs c 3 0 0 0 Herrera c 1 0 0 0 N.Nunez ss 1 1 1 0 Mercado cf 4 0 0 0 Burdick lf 2 0 0 0 Ma.Winn ss 3 1 1 1 Jhnston 1b 0 1 0 0 J.Rivas ss 1 0 1 0 Encrncn rf 2 0 0 0

Miami 000 001 002 - 3 St. Louis 403 001 00(x) - 8

E_Baker (1), Gomez (1), Rivas (1). DP_Miami 2, St. Louis 4. LOB_Miami 11, St. Louis 6. 2B_Walker (2), Arenado (2), Burleson (1), Rivas (1). HR_Chisholm Jr. (1), Arenado (2), Motter (1), Winn (1).

IP H R ER BB SO

Miami Cueto L, 0-2 1 2-3 6 6 6 1 1 Lindgren 2-3 0 0 0 0 1 Villalobos 1 2-3 2 1 1 0 1 Barnes 1 1 0 0 1 0 Castano 2 4 1 1 0 1 De Jesus 1 1 0 0 0 0

St. Louis Mikolas W, 2-0 3 2 0 0 1 3 Hudson H, 1 3 5 1 1 2 1 Pallante 1 1 0 0 1 1 Stratton 1 0 0 0 0 0 Hence 2-3 2 2 1 1 1 Naile 1-3 0 0 0 0 0

HBP_by_Hudson (Burdick).

Umpires_Home, Ryan Additon; First, CB Bucknor; Second, Ramon De Jesus; Third, Clint Vondrak;.

T_2:42. A_4936