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Brewers 14, Giants 2

4 Mar, 2023
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San Francisco Milwaukee
ab r h bi ab r h bi
Totals 30 2 4 2 Totals 33 14 11 14
Is.Diaz 2b 2 0 1 0 O.Mller 2b 3 1 1 1
Glwenke 2b 1 0 0 0 Mnstrio 2b 1 1 0 0
H.Ramos lf 2 0 0 1 W.Admes ss 4 1 1 3
Wlliams lf 1 0 0 0 Alvarez ss 2 0 0 0
B.Wsely ss 3 0 0 0 R.Tllez 1b 3 1 3 2
Vlsquez ss 1 0 0 0 W.Clrke 1b 2 1 1 1
D.Vllar 3b 3 0 0 0 Cntrras c 4 0 0 0
Toribio 3b 1 0 0 0 H.Perez lf 0 1 0 0
B.Sabol dh 2 0 0 0 Andrson 3b 1 1 1 1
P.Biley ph 1 0 0 0 Jackson c 0 0 0 0
A.Wynns c 2 0 0 0 Lu.Voit dh 3 1 1 0
A.Thmas c 1 0 0 0 Snglton dh 1 0 1 0
Coulter rf 3 1 1 0 Hrrison lf 1 2 0 0
Gglotti rf 1 0 0 0 VnMeter 3b 1 0 0 1
Alvarez 1b 3 0 1 0 Sk.Bolt rf 3 2 1 2
G.McCry cf 3 1 1 1 H.Mndez rf 1 0 0 0
Perkins cf 1 2 1 3
Jo.Gray cf 2 0 0 0
San Francisco 002 000 000 - 2
Milwaukee 000 750 200 - 14

E_Villar (1). DP_San Francisco 1, Milwaukee 0. LOB_San Francisco 5, Milwaukee 10. 2B_Voit (1), Bolt (1). 3B_Coulter (1). HR_Adames (1), Tellez (3), Clarke (1), Anderson (2), Perkins (1). SB_McCray (1), Harrison (3). SF_Ramos, VanMeter.

IP H R ER BB SO
San Francisco
Webb 3 0 0 0 2 2
Strotman L, 0-2, BS, 0-2 2-3 5 7 7 2 0
Jensen 1-3 1 0 0 0 0
Miller 2-3 3 5 3 2 1
Sanchez 1-3 0 0 0 0 0
Guzman 2-3 0 0 0 2 2
Olsen 1 1-3 2 2 2 1 2
Rivera 1 0 0 0 1 2
Milwaukee
Peralta 2 0 0 0 0 2
Rea W, 2-0 2 3 2 2 0 2
Peguero 1 1 0 0 1 2
Miller 2 0 0 0 0 5
Small 2 0 0 0 1 3

HBP_by_Webb (Anderson), Strotman (Jackson), Guzman, Olsen, Miller (Sabol).

Umpires_Home, Rob Drake; First, Chad Whitson; Second, Edwin Jimenez; Third, Steven Jaschinski; .

T_2:44. A_4409

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