Brewers 14, Giants 2

4 Mar, 2023
|San Francisco
|Milwaukee
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|30
|2
|4
|2
|Totals
|33
|14
|11
|14
|Is.Diaz 2b
|2
|0
|1
|0
|O.Mller 2b
|3
|1
|1
|1
|Glwenke 2b
|1
|0
|0
|0
|Mnstrio 2b
|1
|1
|0
|0
|H.Ramos lf
|2
|0
|0
|1
|W.Admes ss
|4
|1
|1
|3
|Wlliams lf
|1
|0
|0
|0
|Alvarez ss
|2
|0
|0
|0
|B.Wsely ss
|3
|0
|0
|0
|R.Tllez 1b
|3
|1
|3
|2
|Vlsquez ss
|1
|0
|0
|0
|W.Clrke 1b
|2
|1
|1
|1
|D.Vllar 3b
|3
|0
|0
|0
|Cntrras c
|4
|0
|0
|0
|Toribio 3b
|1
|0
|0
|0
|H.Perez lf
|0
|1
|0
|0
|B.Sabol dh
|2
|0
|0
|0
|Andrson 3b
|1
|1
|1
|1
|P.Biley ph
|1
|0
|0
|0
|Jackson c
|0
|0
|0
|0
|A.Wynns c
|2
|0
|0
|0
|Lu.Voit dh
|3
|1
|1
|0
|A.Thmas c
|1
|0
|0
|0
|Snglton dh
|1
|0
|1
|0
|Coulter rf
|3
|1
|1
|0
|Hrrison lf
|1
|2
|0
|0
|Gglotti rf
|1
|0
|0
|0
|VnMeter 3b
|1
|0
|0
|1
|Alvarez 1b
|3
|0
|1
|0
|Sk.Bolt rf
|3
|2
|1
|2
|G.McCry cf
|3
|1
|1
|1
|H.Mndez rf
|1
|0
|0
|0
|Perkins cf
|1
|2
|1
|3
|Jo.Gray cf
|2
|0
|0
|0
|San Francisco
|002
|000
|000
|-
|2
|Milwaukee
|000
|750
|200
|-
|14
E_Villar (1). DP_San Francisco 1, Milwaukee 0. LOB_San Francisco 5, Milwaukee 10. 2B_Voit (1), Bolt (1). 3B_Coulter (1). HR_Adames (1), Tellez (3), Clarke (1), Anderson (2), Perkins (1). SB_McCray (1), Harrison (3). SF_Ramos, VanMeter.
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|San Francisco
|Webb
|3
|0
|0
|0
|2
|2
|Strotman L, 0-2, BS, 0-2
|2-3
|5
|7
|7
|2
|0
|Jensen
|1-3
|1
|0
|0
|0
|0
|Miller
|2-3
|3
|5
|3
|2
|1
|Sanchez
|1-3
|0
|0
|0
|0
|0
|Guzman
|2-3
|0
|0
|0
|2
|2
|Olsen
|1
|1-3
|2
|2
|2
|1
|2
|Rivera
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|Milwaukee
|Peralta
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|Rea W, 2-0
|2
|3
|2
|2
|0
|2
|Peguero
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|Miller
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|Small
|2
|0
|0
|0
|1
|3
HBP_by_Webb (Anderson), Strotman (Jackson), Guzman, Olsen, Miller (Sabol).
Umpires_Home, Rob Drake; First, Chad Whitson; Second, Edwin Jimenez; Third, Steven Jaschinski; .
T_2:44. A_4409