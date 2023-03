Brewers 14, Giants 2

San Francisco Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 30 2 4 2 Totals 33 14 11 14 Is.Diaz 2b 2 0 1 0 O.Mller 2b 3 1 1 1 Glwenke 2b 1 0 0 0 Mnstrio 2b 1 1 0 0 H.Ramos lf 2 0 0 1 W.Admes ss 4 1 1 3 Wlliams lf 1 0 0 0 Alvarez ss 2 0 0 0 B.Wsely ss 3 0 0 0 R.Tllez 1b 3 1 3 2 Vlsquez ss 1 0 0 0 W.Clrke 1b 2 1 1 1 D.Vllar 3b 3 0 0 0 Cntrras c 4 0 0 0 Toribio 3b 1 0 0 0 H.Perez lf 0 1 0 0 B.Sabol dh 2 0 0 0 Andrson 3b 1 1 1 1 P.Biley ph 1 0 0 0 Jackson c 0 0 0 0 A.Wynns c 2 0 0 0 Lu.Voit dh 3 1 1 0 A.Thmas c 1 0 0 0 Snglton dh 1 0 1 0 Coulter rf 3 1 1 0 Hrrison lf 1 2 0 0 Gglotti rf 1 0 0 0 VnMeter 3b 1 0 0 1 Alvarez 1b 3 0 1 0 Sk.Bolt rf 3 2 1 2 G.McCry cf 3 1 1 1 H.Mndez rf 1 0 0 0 Perkins cf 1 2 1 3 Jo.Gray cf 2 0 0 0

San Francisco 002 000 000 - 2 Milwaukee 000 750 200 - 14

E_Villar (1). DP_San Francisco 1, Milwaukee 0. LOB_San Francisco 5, Milwaukee 10. 2B_Voit (1), Bolt (1). 3B_Coulter (1). HR_Adames (1), Tellez (3), Clarke (1), Anderson (2), Perkins (1). SB_McCray (1), Harrison (3). SF_Ramos, VanMeter.

IP H R ER BB SO

San Francisco Webb 3 0 0 0 2 2 Strotman L, 0-2, BS, 0-2 2-3 5 7 7 2 0 Jensen 1-3 1 0 0 0 0 Miller 2-3 3 5 3 2 1 Sanchez 1-3 0 0 0 0 0 Guzman 2-3 0 0 0 2 2 Olsen 1 1-3 2 2 2 1 2 Rivera 1 0 0 0 1 2

Milwaukee Peralta 2 0 0 0 0 2 Rea W, 2-0 2 3 2 2 0 2 Peguero 1 1 0 0 1 2 Miller 2 0 0 0 0 5 Small 2 0 0 0 1 3

HBP_by_Webb (Anderson), Strotman (Jackson), Guzman, Olsen, Miller (Sabol).

Umpires_Home, Rob Drake; First, Chad Whitson; Second, Edwin Jimenez; Third, Steven Jaschinski; .

T_2:44. A_4409