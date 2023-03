Braves 3, Orioles 2

Atlanta Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 8 3 Totals 35 2 8 2 Rosario lf 4 0 1 1 Hndrson 3b 3 0 1 0 O.Arcia ss 3 0 0 0 Co.Mayo 3b 2 0 0 0 Shwmake ss 1 0 1 0 Rtschmn c 3 0 0 0 Hrrs II cf 3 1 1 1 Bemboom c 1 0 0 0 Ju.Dean cf 1 0 0 0 Stowers rf 2 0 1 0 d'Arnud c 2 0 1 0 J.Lster rf 2 0 0 0 Baldwin c 2 0 0 0 Wstburg 2b 3 0 0 0 E.White rf 3 0 1 0 C.Norby 2b 2 0 1 0 Jenista rf 1 0 0 0 O'Hearn dh 3 1 1 0 Fo.Wall dh 2 1 1 0 C.Preto dh 1 0 0 0 H.Potts dh 1 0 0 0 Cordero 1b 3 0 1 0 Adranza 3b 3 1 1 1 C.Terry 1b 1 0 0 0 Alvarez 3b 1 0 0 0 McKenna cf 3 0 1 0 Sanchez 2b 3 0 1 0 Cameron cf 1 1 0 0 J.Dnand 1b 3 0 0 0 C.Cwser lf 2 0 1 1 Kjrstad lf 1 0 0 0 J.Ortiz ss 2 0 1 1 Hlliday ss 0 0 0 0

Atlanta 120 000 000 - 3 Baltimore 000 101 000 - 2

E_Rosario (1), Baldwin (1), Ortiz (1). DP_Atlanta 0, Baltimore 2. LOB_Atlanta 4, Baltimore 11. 2B_Adrianza (1). HR_Harris II (1). SB_Norby (1). CS_Shewmake (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta Strider W, 1-0 3 3 0 0 1 3 Tonkin H, 1 2 2 1 1 1 2 Moran H, 1 1 2 1 1 1 1 Rios H, 1 1 1 0 0 0 1 Elledge H, 1 1 0 0 0 0 0 Munoz S, 1-1 1 0 0 0 2 2

Baltimore Wells L, 0-1 2 5 3 3 0 2 Perez 1 1 0 0 1 1 Zimmermann 3 1 0 0 0 3 Povich 2 1 0 0 0 1 Gillaspie 1 0 0 0 0 1

PB_Baldwin.

Balk_Tonkin.

Umpires_Home, Mark Stewart; First, Will Little; Second, Jansen Visconti; Third, Junior Valentine;.

T_2:21. A_5109