Blue Jays 18, Tigers 5

Toronto Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 40 17 15 17 Totals 38 5 12 5 Krmaier cf 3 1 1 2 N.Maton 3b 3 0 0 0 D.Brown cf 2 0 1 1 C.Keith 3b 2 0 1 0 D.Jnsen c 3 1 1 2 Verling lf 2 0 0 0 Ritchie c 2 0 0 0 Workman ss 2 1 1 0 C.Bggio rf 4 1 2 1 Crpnter rf 3 0 1 0 Za.Cook lf 1 0 0 0 B.Davis rf 2 0 1 0 A.Brger 3b 4 2 2 1 Cabrera dh 3 1 1 2 L.Tlley 3b 2 1 0 0 Pperski dh 1 0 0 0 O.Lopez ss 3 3 2 0 Meadows cf 3 1 1 0 N.Lukes lf 3 2 2 1 D.Pters lf 1 0 0 0 Britton lf 1 0 0 0 Hrnndez 2b 3 0 1 0 V.Capra 2b 4 3 2 7 Nvigato 2b 1 1 1 0 Schnder 2b 1 0 0 0 Lipcius 1b 2 0 1 1 Doughty 2b 1 0 0 0 Flciano 1b 2 0 1 1 Bernard dh 3 2 1 2 D.Sands c 2 0 0 0 P.Clrke dh 1 0 0 0 A.Knapp c 2 0 1 0 An.Sosa 1b 2 1 1 0 Placios ss 1 0 0 0 J.Aello 1b 0 0 0 0 Z.Short cf 3 1 1 1

Toronto 010 (13)40 000 - 18 Detroit 010 013 000 - 5

E_De Jesus (1), Lipcius (2), Sands (2), Palacios (1). DP_Toronto 1, Detroit 2. LOB_Toronto 7, Detroit 7. 2B_Lukes (2), Capra (1), Keith (2), Meadows (2), Hernandez (3). 3B_Kiermaier (1). HR_Capra (1), Cabrera (1), Short (2). SB_Bernard (1). SF_Bernard.

IP H R ER BB SO

Toronto Hutchison 2 3 1 1 0 1 Garcia W, 1-0 1 0 0 0 0 0 Fernandez 1 0 0 0 0 2 Thornton 1 1 1 1 0 0 Hatch 1 5 3 3 0 1 Lawrence 1 2-3 2 0 0 1 2 Francis 1 1-3 1 0 0 0 2

Detroit Turnbull 2 2 1 1 0 2 Wisler 1 1 0 0 1 0 Vest L, 0-1 0 4 6 6 2 0 Higginbotham 0 3 6 5 2 0 De Jesus 1 1 1 0 0 0 Brieske 2-3 4 4 3 1 0 Magno 1 1-3 0 0 0 1 1 Guzman 2 0 0 0 0 0 Gardea 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Guzman (Britton), Gardea (Aiello).

Balk_Wisler.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Sean Barber; Second, Brennan Miller; Third, Robert Nunez; .

T_3:02. A_7374