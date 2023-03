Athletics 4, Guardians 4

Cleveland Oakland ab r h bi ab r h bi Totals 38 4 9 3 Totals 33 4 7 4 R.Quinn cf 2 0 0 0 Es.Ruiz cf 3 1 1 3 Co.Kokx cf 1 0 0 0 K.Smith ss 2 0 0 0 Gimenez ss 3 0 1 0 To.Kemp 2b 3 0 0 0 Rocchio ss 2 0 0 0 P.Reyes 2b 2 1 1 0 Brennan dh 3 1 1 0 Al.Diaz ss 1 0 1 0 Lvstida dh 2 0 1 0 D.Grcia 1b 2 0 1 0 J.Nylor 1b 3 0 0 0 Ry.Noda 1b 2 0 0 0 Dav.Fry 1b 2 0 0 0 Stvnson cf 2 0 1 1 Gnzalez rf 3 0 1 1 Lureano dh 1 0 0 0 Escbedo rf 2 0 0 0 Dvidson dh 1 0 0 0 G.Arias 3b 3 1 0 0 Pterson 3b 3 0 0 0 Mrtinez 3b 2 0 0 0 Ty.Wade 3b 1 0 0 0 M.Pries lf 2 1 1 2 B.Roker lf 3 1 1 0 C.Rller lf 1 1 1 0 Yo.Pozo c 3 0 0 0 Gllgher c 3 0 1 0 K.McCnn c 1 0 0 0 B.Nylor c 1 0 1 0 D.Clrke rf 2 1 1 0 Freeman 2b 2 0 1 0 T.Broks rf 1 0 0 0 J.Brito 2b 1 0 0 0

Cleveland 000 102 010 - 4 Oakland 000 030 100 - 4

E_Smith (1), Diaz (1). LOB_Cleveland 11, Oakland 9. 2B_Gimenez (2), Brennan (3), Naylor (1), Reyes (1), Rooker (3). 3B_Clarke (1). HR_Pries (2), Ruiz (1). SB_Freeman (2). CS_Davidson (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland Bieber 3 1 0 0 0 2 Karinchak 1 0 0 0 2 1 Stephan BS, 0-1 2-3 2 3 3 3 0 Simpson 1-3 0 0 0 1 0 Pilkington 2 3 1 1 0 2 Toussaint 1 0 0 0 1 1 Kelly 1 1 0 0 0 1

Oakland Oller 3 2-3 3 1 1 1 3 Cohen 1-3 0 0 0 1 0 Pruitt 1 2-3 3 2 0 0 2 Briggs 1-3 0 0 0 1 0 May 1 0 0 0 0 1 Steckenrider BS, 0-1 1 2 1 1 0 2 Coker 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Briggs (Kokx).

Balk_Karinchak.

Umpires_Home, Jacob Metz; First, Tom Hanahan; Second, Jeff Nelson; Third, Dan Merzel; .

T_2:45. A_5122