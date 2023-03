Angels 2, Dodgers 2

Los Angeles Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 28 2 3 2 Totals 33 2 6 2 M.Betts 2b 2 0 0 0 Ta.Ward lf 2 0 1 0 Wlliams ss 2 0 0 0 J.Adell lf 2 0 0 0 Freeman 1b 2 0 1 0 M.Trout cf 2 0 0 0 M.Busch 1b 1 0 0 0 Todosio cf 1 0 0 0 C.Tylor ss 2 1 0 0 Rengifo dh 3 0 1 0 D.Avans lf 1 0 0 0 M.Thiss dh 1 0 0 0 K.Nevin rf 1 0 0 0 A.Rndon 3b 2 0 0 0 A.Brnes c 2 1 0 0 Jackson 3b 2 0 0 0 Fduccia c 1 0 0 0 Renfroe rf 2 0 0 0 M.Muncy 3b 2 0 0 0 J.Adams rf 1 1 0 0 Hrnndez 3b 1 0 0 0 J.Walsh 1b 3 0 0 0 Mrtinez dh 2 0 0 0 T.Jones 1b 1 0 0 0 Ry.Ward dh 1 0 0 0 B.Drury 2b 3 0 1 0 Thmpson cf 1 0 0 1 K.Paris 2b 0 1 0 0 B.Zmmer cf 2 0 1 0 Urshela ss 3 0 2 0 Peralta lf 3 0 0 0 Za.Neto ss 1 0 0 0 J.Vivas 2b 0 0 0 0 O'Hoppe c 2 0 0 0 J.DLuca rf 1 0 1 1 E.Quero c 1 0 0 0 S.Dggar lf 1 0 0 0 Emmrson c 1 0 1 2

Los Angeles 000 200 000 - 2 Los Angeles 000 000 002 - 2

E_Murphy (1). DP_Los Angeles 0, Los Angeles 1. LOB_Los Angeles 10, Los Angeles 8. 2B_Rengifo (1), Emmerson (1). SB_DeLuca (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Gonsolin 2 1-3 3 0 0 2 2 Reed 2-3 0 0 0 0 0 Covey H, 1 2 2 0 0 0 0 Robertson H, 2 1 0 0 0 0 2 Bruihl H, 1 1 0 0 0 0 2 Erlin H, 1 1 0 0 0 0 1 Jones BS, 0-1 2-3 1 2 2 2 1 Washington 1-3 0 0 0 0 1

Los Angeles Anderson 2 0 0 0 2 0 Herget 1 1 0 0 1 0 Estevez 1-3 0 2 2 4 1 Ingram 2-3 0 0 0 1 2 Webb 1 1 0 0 0 2 Holder 1 0 0 0 0 1 Murphy 1 0 0 0 2 0 Diaz 2 1 0 0 0 3

HBP_by_Diaz (Vivas).

WP_Covey.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Bill Miller; Second, Brock Ballou; Third, Doug Eddings;.

T_2:44. A_9584