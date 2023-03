White Sox 6, Reds 4

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 31 4 6 4 Totals 34 6 10 6 J.India 2b 2 0 0 0 Andrson ss 3 1 1 1 A.Lopez 2b 0 0 0 0 Mntgmry ss 1 0 0 0 Stphnsn c 2 1 0 0 A.Vughn 1b 3 1 2 3 A.Rmine c 1 0 0 0 Mrsnick lf 1 0 0 0 W.Myers rf 3 1 2 0 Bnntndi lf 3 0 0 0 H.Ramos rf 1 1 1 0 Hmilton cf 1 0 0 0 J.Frley lf 1 1 1 3 Jimenez dh 3 0 1 0 Frchild lf 2 0 0 0 L.Meses dh 1 0 0 0 C.Pnder 1b 2 0 0 0 Grandal c 3 2 2 1 Enctrnd 1b 1 0 1 1 S.Rvero c 1 0 0 0 C.Csali dh 2 0 0 0 G.Shets rf 3 0 1 0 Hopkins dh 1 0 1 0 O.Colas rf 1 0 1 0 S.Lyton dh 1 0 0 0 Alberto 2b 3 1 1 0 T.Fredl cf 2 0 0 0 Gnzalez 2b 0 0 0 0 M.Siani cf 2 0 0 0 Rmllard 3b 2 1 1 1 K.Nwman ss 2 0 0 0 J.Brger 1b 2 0 0 0 D L Crz ss 2 0 0 0 Gnzalez cf 2 0 0 0 S.Steer 3b 2 0 0 0 B.Ramos 3b 1 0 0 0 N.Marte 3b 2 0 0 0

Cincinnati 003 000 010 - 4 Chicago 051 000 000 - 6

E_Cease (1). DP_Cincinnati 0, Chicago 1. LOB_Cincinnati 5, Chicago 5. 2B_Ramos (2), Colas (1). HR_Fraley (1), Vaughn (1), Grandal (1). SB_Colas (1), Remillard (2). SF_Encarnacion-Strand.

IP H R ER BB SO

Cincinnati Weaver L, 0-1 1 2-3 6 5 5 0 3 Eveld 1-3 0 0 0 0 1 Williamson 2 1 1 1 0 3 Duarte 1 1 0 0 0 1 Strickland 1 1 0 0 0 1 Young 1 0 0 0 0 2 Solomon 1 1 0 0 1 0

Chicago Cease W, 1-0 2 1 0 0 2 2 Graveman 2-3 2 3 3 1 0 Olson H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Diekman H, 1 1 0 0 0 0 1 Lopez H, 1 1 0 0 0 0 0 Ruiz H, 1 1 2 0 0 0 1 Avila H, 1 2 1 1 1 0 2 Peralta S, 1-1 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Avila (Lopez).

Balk_Avila.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Stu Scheurwater; Second, Edwin Jimenez; Third, Alex MacKay; .

T_. A_3439