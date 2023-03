Viernes, 3 de marzo de 2023 (09.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Lavrov: el G20 perdió su objetivo de creación por la guerra en Ucrania

Nueva Delhi. El ministro de relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, aseguró este viernes que el G20 creado como un foro de debate económico para las mayores economías y países emergentes, perdió su propósito entrampado en las discusiones sobre Ucrania y la presión de Washington para arrinconar a Rusia. "A nadie le importaba nada excepto las finanzas y las políticas macroeconómicas, para lo cual se formó el G20", dijo el canciller ruso en una sesión del Raisina Dialogue, en Nueva Delhi, un día después de que el grupo no logrará alcanzar un acuerdo conjunto por sus diferencias sobre la guerra en Ucrania.

UCRANIA GUERRA

El Ejército ucraniano solo se irá de Bajmut si es "absolutamente necesario"

Kiev. El ejército ucraniano ha asegurado que sus tropas tienen la opción de retirarse de la ciudad oriental de Bajmut, en la región de Donetsk, donde mantienen intensos combates con las tropas rusas, pero tal decisión solo se tomará si es "absolutamente necesario". "Mientras el mando vea que tiene sentido mantener un determinado asentamiento, se luchará por él", dijo en declaraciones a la televisión local ucraniana el portavoz del Comando Operacional del Este, Serhiy Cherevaty, en referencia a la situación en esa urbe.

CUMBRE BOSQUES

Cumbre pide un "acuerdo justo" a nivel mundial para proteger los bosques

Libreville. La cumbre internacional sobre los bosques One Forest Summit, auspiciada por Francia y Gabón, pidió un "acuerdo justo" de la comunidad internacional y los grandes países forestales para conciliar la protección medioambiental y el desarrollo económico, informó esta madrugada la Presidencia gala. La cumbre, que empezó este miércoles, se clausuró la pasada noche en Libreville, la capital gabonesa, con la asistencia de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Gabón, Ali Bongo, junto a líderes y representantes de otros países de todo el mundo, como el jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

CAMBOYA OPOSICIÓN

Condenan a 27 años de cárcel a líder opositor de Camboya acusado de traición

Bangkok. El líder de la ilegalizada oposición de Camboya, Kem Sokha, fue condenado este viernes a 27 años de cárcel al ser hallado culpable por un delito de traición, informó la familia del político, un cargo calificado como "inventado" por Estados Unidos y oenegés garantes de los derechos humanos. Sokha, quien además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos políticos, permanecerá en su domicilio en Nom Pen, donde ya se encontraba bajo régimen de arresto domiciliario, mientras apela la decisión de un tribunal de la capital camboyana, señaló en Twitter la hija del condenado, Monovithya Kem.

ITALIA MAFIA

Arrestan a la hermana del jefe mafioso Messina Denaro por su encubrimiento

Roma. Una de las hermanas del que fue considerado el último padrino de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, arrestado el pasado 16 de enero tras 30 años fugado de la Justicia, fue detenida hoy al ser considerada la persona que manejó el dinero de la familia y gestionar la red de comunicaciones del jefe mafioso. Rosalía Messina Denaro, conocida como Rosetta, de 68 años fue detenida por los Carabineros en Castelvetrano, en la histórica casa familiar, por orden de los fiscales Maurizio de Lucia y Paolo Guido que han conducido las investigaciones que llevaron también al arresto del "jefe de jefes" de Cosa Nostra, y bajo la acusación de asociación mafiosa, informaron hoy los medios italianos.

FILIPINAS EEUU

Filipinas aclara que el acceso de EEUU a sus bases "no es para la guerra"

Manila. El ministro de Defensa filipino, Carlito Galvez, justificó que el acceso de EE.UU. a sus bases militares, incluido en la ampliación del acuerdo de Defensa entre ambos países "no les prepara para la guerra" y solo tiene un enfoque "disuasorio". "Nuestros proyectos con el Pacto Mejorado de Cooperación en Defensa (EDCA, por sus siglas en inglés) no están diseñados para la guerra, si no para desarrollar nuestras capacidades defensivas antes posibles eventualidades y amenazas a nuestra seguridad", explicó Galvez en un comunicado emitido la noche del jueves.

EEUU ENERGÍA

EE.UU. permite a su última planta nuclear en California seguir operando

Washington. La planta nuclear de Diablo Canyon (California), la última con reactores operativos del estado, podrá seguir operando hasta que la agencia que se encarga de regular este tipo de energía en Estados Unidos decida si extiende su vida útil, como demanda la empresa que la gestiona. La decisión de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, en inglés), conocida este jueves, permite que los dos reactores de Diablo Canyon sigan funcionando más allá de la fecha en que expiran sus licencias (2024 y 2025, respectivamente) mientras estudia la posibilidad de mantener la planta operativa hasta 20 años más.

CHINA CENSURA

Pena de cárcel en suspensión en China para vendedores de servicios VPN

Pekín. Dos hombres recibieron este miércoles en la ciudad de Laiyang (este) una sentencia suspendida de tres años de prisión por vender servicios de navegación VPN, que se utilizan en China para sortear el bloqueo a numerosas páginas internacionales como Google, Facebook, Youtube o Twitter. Uno de los hombres, de apellido Fu, comenzó a trabajar en la Oficina de Asuntos Exteriores de una provincia china no especificada y, para aprender a desarrollar un producto de software en una página web extranjera, contrató en 2016 los servicios de una red VPN, recoge el portal Sina News.

EEUU LITERATURA

PEN America entrega sus "Oscar de los libros" y reconoce a autores negros

Nueva York. La asociación PEN America, de la que forman parte más de 7.500 escritores de EE.UU., entregó anoche en Nueva York sus premios anuales, conocidos como los "Oscar de los libros", en una ceremonia en que se reivindicó la libertad de expresión en el contexto actual de EE.UU y en la que fueron galardonados varios autores negros. El Teatro Town Hall de Manhattan acogió una ceremonia que fue más celebratoria que política pero aún así tuvo tiempo para recordar a Salman Rushdie, víctima de un atentado el año pasado; criticar el poder de las instituciones de EE.UU. para vetar obras o ironizar con los recientes "retoques" en textos de Roald Dahl. EFE

