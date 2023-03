(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cerraron la semana conal alza impulsadas por la especulación de que la Reserva Federal no elevará las tasas de interés más allá de los niveles máximos ya descontados.

Un repunte en el S&P 500 el viernes ayudó a romper una racha de tres semanas de pérdidas. El Nasdaq 100 anotó su mejor día desde principios de febrero. El sentimiento se mantuvo optimista a pesar de un informe que mostraba resiliencia en el sector de servicios, a medida que algunos inversionistas apostaban a que el impacto de las alzas de la Fed en la economía se retrasaría.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1,6% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 2%

El Dow Jones Industrial Average avanzó 1,2%

El índice MSCI World subió 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,5%

El euro subió 0,3% a US$1,0634

La libra esterlina subió 0,8% a US$1,2041

El yen japonés avanzó 0,7% a 135,85 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó 4,8% a US$22.296,29

El ether se debilitó 5% a US$1.558,57

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó 10 puntos básicos al 3,96%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó cuatro puntos básicos al 2,72%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó tres puntos básicos al 3,85%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 2% a US$79,74 el barril Los futuros del oro subieron 1,1% a US$1.861,30 la onza



Nota Original:S&P 500 Notches Best Week Since Late January: Markets Wrap

--Con la colaboración de Sujata Rao-Coverley y Peyton Forte.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.