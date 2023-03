Red Sox 9, Twins 4

Boston Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 37 9 9 8 Totals 27 4 3 3 R.Tapia lf 3 0 0 0 D.Slano 1b 1 0 0 0 G.Allen lf 2 0 0 0 A.Sbato 1b 2 0 1 0 Verdugo rf 2 1 1 0 C.Crrea ss 2 0 0 0 W.Abreu rf 2 0 1 0 El.Soto ss 3 1 0 0 Jimenez rf 1 0 0 0 Vazquez c 2 1 0 0 J.Trner dh 3 2 1 1 Greiner c 1 0 0 0 Goodrum dh 2 0 0 0 M.Kpler dh 2 0 1 0 T.Casas 1b 2 3 1 1 M.Urbna dh 1 0 0 0 Kavadas 1b 1 0 0 0 M.Tylor cf 2 0 0 1 A.Dvall cf 2 0 0 0 Grr Jr. cf 2 0 0 0 Rafaela cf 1 0 0 0 J.Gallo rf 1 1 0 0 B.Dlbec 3b 3 1 2 1 A.Prato rf 2 0 0 0 N.Sgard 3b 1 0 0 0 K.Frmer 3b 1 1 1 2 McGuire c 3 1 1 4 Se.Gray 3b 2 0 0 0 Hmilton c 1 1 1 1 Cntrras lf 2 0 0 0 E.Vldez 2b 2 0 0 0 Sularie lf 1 0 0 0 Ftzgrld 2b 2 0 0 0 Hmilton ss 2 0 0 0 Ma.Lugo ss 2 0 1 0

Boston 304 010 010 - 9 Minnesota 022 000 000 - 4

E_Lugo 2 (3), Gray (1), Gordon 2 (2). DP_Boston , Minnesota 1. LOB_Boston 4, Minnesota 11. 2B_Lugo (2). HR_Casas (2), McGuire (1), Hamilton (1), Farmer (1). CS_Rafaela (1).

IP H R ER BB SO

Boston Paxton 1 2-3 0 0 0 0 1 Gomez 1-3 1 2 2 2 1 Schreiber 1 0 2 2 2 0 Sherriff 1 1 0 0 0 2 Walter 2 1 0 0 0 3 Murphy 1 2-3 1 0 0 2 4 Gudino 1-3 0 0 0 0 1

Minnesota Gray 1 2-3 2 3 0 0 3 Blackwood 1-3 1 0 0 0 0 Pagan 1 2 4 3 1 1 Lopez 1 1 0 0 0 0 Headrick 2 2 1 1 1 3 Stewart 2 1 1 1 1 2 Nordlin 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Schreiber (Solano), Sherriff (Farmer).

Umpires_Home, Brian Knight; First, Marvin Hudson; Second, Ben May; Third, Erich Bacchus; .

T_2:56. A_5338