Polémica sobre ley de profesionalización retrasa inicio liga femenina chilena

Santiago de Chile, 3 mar. Casi un año después de promulgarse la ley de profesionalización del fútbol femenino en Chile, las suspicacias y las diversas interpretaciones entre la ANFP, la dirección de Trabajo y las jugadoras, mantienen en el aire el campeonato, que debería haber comenzado este fin de semana.

La ley, presentada el primero de abril de 2022 por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, obliga a los clubes a firmarle contratos profesionales a todas las jugadores de las primeras plantillas y les da un plazo de tres años para hacerlo gradualmente, con la condición de que en el primero sea del 50 % y en el segundo del 75 %.

Según le dijeron a la Agencia EFE fuentes cercanas a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el temor es que se han detectado fallas que no se ajustan a la ley laboral chilena, lo que abre la posibilidad de que se presenten denuncias durante la transición por parte de aquellas jugadoras que no tienen contrato pero si pueden demostrar un vínculo regular con el club.

"Todo el sector está a la espera del dictamen de la Dirección del Trabajo que definirá el alcance de los requerimientos de la nueva Ley 21.436, que exige la celebración de un contrato entre las SADP (sociedades anónimas deportivas profesionales )y sus deportistas mayores de edad, ya que su redacción permite múltiples y diversas interpretaciones", explicó la ANFP en un comunicado esta semana.

"Los clubes han manifestado toda la voluntad para dar cumplimiento a la normativa, pero para cumplir a cabalidad requieren certeza jurídica", agregó.

La polémica ha hecho que la ANFP no haya publicado aún las bases para el nuevo campeonato, bajo la justificación de que está a la espera del citado dictamen, una situación que inquieta a las jugadoras, según explicó días atrás la presidenta de la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Femenino (ANJUFF), Paloma Bermúdez, a la radio local ADN.

"Sabemos el impacto que esto tiene en el desarrollo y planificación tanto de clubes como de las jugadoras. Hace un tiempo estamos trabajando con las autoridades pertinentes para evitar lo que está pasando", aseguró Bermúdez, quien dejó entrever que las jugadoras lo entienden como una maniobra para retrasar más la profesionalización y por ello están cada vez más molestas.

En este sentido, creen que hay una dilación interesada en la aclaración y aplicación de la nueva normativa ya que desde que fuera promulgada ha habido tiempo para que los distintos actores implicados se sentarán a la mesa para reparar las grietas, eliminar las suspicacias y otorgar seguridad jurídica.

En este contexto, los equipos entrenan en una "pretemporada eterna" sin que hasta la fecha se sepa cuando comenzará el campeonato, que oficialmente debería arrancar este fin de semana, en medio de un malestar creciente.

"Y aquí estamos, un año más, esperando a los mismos de siempre. El campeonato no tiene para cuando empezar, el último partido fue hace más de 3 meses, y no hay fixture, no hay planificación. Después de tres meses", denunció días atrás, a través de sus redes sociales, la internacional chilena Daniela Pardo.

"Queremos clasificar a Mundiales, juegos olímpicos, ganar copa Libertadores, exportar más jugadoras al extranjero, pero todos los años hay que estar publicando cosas, exigiendo que por favor salgan las bases, las fechas de partidos", señaló la jugadora de Santiago Morning, para quien todo es "una falta de respeto demasiado grande".

En la misma línea se pronunció esta semana Fernanda Pinilla durante la presentación de la nueva equipación de su club, el Universidad de Chile, quien aseguró que "es vergonzoso que empecemos una pretemporada y no sepamos en la cuarta semana de entrenamiento cuándo empieza el campeonato".

"La ANFP y la ANJUFF siguen trabajando para lograr una interpretación de común acuerdo frente a estas incertidumbres legales, que permita reducir riesgos interpretativos y así poder avanzar prescindiendo del dictamen de la autoridad”, insiste la federación. EFE

