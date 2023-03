Mariners 5, Padres 4

San Diego Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 36 4 11 4 Totals 35 5 11 4 Tts Jr. rf 2 1 0 0 Ko.Wong 2b 3 0 1 0 R.Rvelo 1b 2 0 1 0 Plcvich 2b 1 1 1 0 Ju.Soto lf 3 0 2 1 Hrnndez rf 3 0 2 0 P.Tcker lf 2 0 0 0 Rdrguez rf 1 0 1 1 Machado 3b 3 0 1 0 T.Frnce 1b 3 0 0 0 B.Dixon 3b 2 0 0 0 Schiner 1b 1 0 0 0 Ne.Cruz dh 3 0 1 1 Raleigh c 2 1 1 0 Ornelas dh 1 0 1 0 C.Hmmel c 2 1 1 1 Crpnter 1b 2 0 1 0 E.Sarez 3b 2 1 1 1 J.Witte 2b 1 1 0 0 D.Ellis 3b 1 0 0 0 Cmpsano c 3 0 0 0 Crwford ss 2 0 1 0 Sverino c 1 0 1 1 L.Rivas ss 2 1 0 0 Ro.Odor 2b 2 1 0 0 Marlowe cf 3 0 0 0 Kohlwey rf 1 0 0 0 J.Clase cf 1 0 1 0 Da.Dahl cf 3 1 2 0 O'Keefe dh 3 0 1 1 J.Azcar cf 1 0 0 0 Mi.Ford dh 1 0 0 0 Merrill ss 3 0 0 1 L.Mrtin lf 3 0 0 0 Mendoza ss 1 0 1 0 J.Lrsen lf 1 0 0 0

San Diego 120 000 010 - 4 Seattle 010 100 021 - 5

E_Ravelo (1). DP_San Diego 1, Seattle 2. LOB_San Diego 8, Seattle 8. 2B_Dahl (1), Hernandez (1), Rodriguez (1), Raleigh (1). HR_Hummel (1), Suarez (1). SB_Polcovich (1). CS_Clase (1).

IP H R ER BB SO

San Diego Lugo 3 3 1 1 0 2 Morejon H, 1 3 4 1 1 1 3 Garcia H, 1 1 0 0 0 2 2 Lopez BS, 0-1 1 2 2 1 0 1 Poppen L, 0-1 1-3 2 1 1 0 0

Seattle Gilbert 1 2-3 3 3 3 2 2 Kuhn 1-3 1 0 0 0 0 Berroa 2 0 0 0 1 2 Saucedo 1 1 0 0 0 0 Speier 1 1 0 0 0 0 Ryan 1 1 0 0 0 0 Milone W, 1-0 2 4 1 1 0 2

WP_Lopez

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Jacob Metz; Second, Alan Porter; Third, Paul Clemons;.

T_2:25. A_4970