Juzgadores piden investigar amenaza contra presidenta del Supremo mexicano

Ciudad de México, 2 mar. Juzgadores mexicanos en todo el país exigieron este jueves que se investigue la amenaza de muerte que se hizo viral en redes sociales contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de Twitter, un usuario compartió una imagen en donde se señala que la presidenta del Supremo mexicano es “el problema”, mientras que debajo de su imagen se aprecia una bala, que sostiene es “la solución”.

Ante esta publicación, que se hizo viral en México, jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenaron el hecho.

Asimismo, pidieron dar con el o los responsables de la cuenta que incita a la violencia y difundió la imagen de la presidenta del Supremo, Norma Piña, y una bala, asegurando “buenísima idea”.

“La Jufed exige a las autoridades competentes una investigación profesional, para dar con los responsables de dicha cuenta. Expresamos nuestro respaldo absoluto a la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal”, indicaron en un comunicado.

Por su parte, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al Congreso de la Unión evitar discursos y prejuicios, ya que violenta y divide, así como que debilita la democracia y el sistema jurídico del país.

Las declaraciones se dan luego de que el martes pasado, López Obrador acusó a la presidenta de la SCJN por desatar “una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

"Apenas llegó la nueva presidenta (de la SCJN) y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Estaban juzgando a (Genaro) García Luna en Estados Unidos y aquí descongelaban las cuentas de su esposa", lamentó en su rueda de prensa diaria.

En este sentido, la BMA sostuvo que nadie tiene derecho a violentar o agredir a las y los jueces mexicanos, así como que las autoridades públicas e integrantes de los Poderes de la Unión que hacen descalificaciones a los juzgadores mexicanos “quebrantan el principio de independencia judicial”.

“Denostar, ofender, calumniar o hacer aseveraciones sin argumentos ni pruebas, respecto a los juzgadores, debilita al sistema jurídico y a la democracia”, afirmó la BMA.

Además, la carta firmada por el presidente de la BMA, Víctor Olea, consideró que dividir a la sociedad mexicana basado en prejuicios no es propio de demócratas, ni de los líderes que requiere nuestro país”.

Hasta el momento, la ministra presidenta del SCJN, Norma Piña, no ha emitido un posicionamiento público respecto de la publicación que se hizo viral este día; aunque ayer contrastó, con una frase de Noam Chomsky: "si no creemos en la libertad de expresión de aquellos con los cuales no estamos de acuerdo, entonces no creemos en ella en absoluto". EFE

