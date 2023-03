Giants 3, Rockies 2

Colorado San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 34 2 9 2 Totals 30 3 6 3 Yo.Daza cf 3 0 1 0 Ystzmsk cf 2 0 0 0 A.Trejo 2b 1 0 1 0 G.McCry cf 2 0 0 0 K.Brynt rf 3 0 0 0 V.Brown rf 2 1 1 1 B.Doyle cf 1 0 0 0 Munguia rf 2 2 2 1 Blckmon dh 3 0 1 0 Pderson 1b 2 0 0 0 C.Tcker ss 1 1 1 0 L.Wyatt 1b 1 0 0 0 C..Cron 1b 3 0 0 0 W.Flres dh 3 0 0 0 Lavigne 1b 1 0 0 0 Sgastey dh 1 0 1 1 McMahon 2b 2 0 0 0 Crwford ss 1 0 0 0 Za.Veen rf 1 0 1 0 Ftzgrld ss 2 0 1 0 Dr.Romo ph 1 0 0 0 R.Perez c 1 0 0 0 El.Diaz c 2 0 2 1 P.Biley c 2 0 0 0 C.Mntes ph 1 1 1 1 Coulter lf 3 0 0 0 H.Cstro lf 2 0 0 0 Proctor 3b 3 0 0 0 M.Tglia ph 1 0 0 0 Aerbach 2b 2 0 0 0 Montero 3b 2 0 0 0 Da.Dues 2b 1 0 1 0 N.Jones 3b 2 0 0 0 E.Tovar ss 2 0 1 0 Buchard lf 2 0 0 0

Colorado 000 001 001 - 2 San Francisco 100 001 010 - 3

E_Rogers (1). LOB_Colorado 7, San Francisco 6. 2B_Tucker (1), Diaz (1). HR_Montes (2), Brown (1), Munguia (1). SB_McMahon (1). CS_Veen (1).

IP H R ER BB SO

Colorado Lambert 1 1 1 1 3 1 Blach 2 0 0 0 0 3 Williams L, 0-1 2 2 1 1 0 1 Abad 1 1 0 0 0 1

San Francisco DeSclafani 2 1 0 0 0 3 Rogers H, 1 1 1 0 0 0 0 Rogers H, 1 1 0 0 0 2 2 Hjelle W, 1-0, BS, 0-1 3 4 1 1 0 4 Hildenberger H, 1 1 1 0 0 0 0 Adon S, 1-1 1 2 1 1 0 1

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Jeff Nelson; Second, Adrian Johnson; Third, Scott Barry; .

T_2:25. A_6381