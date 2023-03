El negro, una oda al fútbol

Carlos del Barco

Sevilla, 3 mar. Los ochenta años de José Ángel Iríbar y la invitación a los porteros a que homenajeen al 'Chopo' vestidos de negro riguroso han convertido en extraordinario lo que era normal en el fútbol del guardameta del Athletic de Bilbao, en el que lo habitual era que muchos lo hicieran, tanto como que las tarjetas fueran blancas.

En esos años, los porteros llevaban modestas gorrillas para el sol, hacían la raya en el centro del área chica con calvas y barro, tenían rodilleras de algodón y hasta coderas porque los balones de reglamento picaban y tirarse dolía, los guantes eran de cuero y no manoplas, y era muy raro que alguno, no ya que jugara, sino que le diera con los pies si no era para poner la pelota con un voleón en el centro del campo.

El Betis se ha sumado este viernes a la iniciativa y su portero, bien el portugués Rui Silva o el chileno Claudio Bravo, saldrá de negro al Benito Villamarín en el partido ante el Real Madrid como aparecen dos mitos de la portería en la fotografía en la que el club bético hace este anuncio, el propio Iríbar y José Ramón Esnaola.

Iríbar y Esnaola, de negro los dos como dos ascetas de la portería, se dan la mano al cruzarse en la tanda de penaltis en la que el Betis le ganó a Athlétic de Bilbao su primera Copa del Rey en 1977 en el Vicente Calderón, en la que el de Andoaín marco el suyo y le detuvo al Chopo el decisivo que le dio a los verdiblancos el título.

Esa fotografía con la que el Betis anuncia su homenaje a José Ángel Iríbar es, además, el tributo a una época en la que los móviles eran los carteles del marcador simultáneo Dardo con el que se conocían en los estadios, al mismo tiempo que con los transistores, los resultados de los otros equipos, o si había penaltis, expulsiones o descanso.

En esos años, además, en España las tarjetas fueron blancas hasta mediados la década de los setenta porque, según se cuenta, el que debía ponerlas en funcionamiento vio el Mundial de México de 1970 en el que se empleó por vez primera en blanco y negro y debió pensar que ése era el color en lugar del amarillo.

En cuestión de colores, cada portero ha hecho de su capa un sayo, aunque los ha habido que han dado su impronta a la portería con su equipación negra rigurosa, como el caso de Iríbar y, sobre todos, el soviético Lev Yashin, a quien por motivos obvios, por agilidad e indumentaria, se le llamó la 'Araña negra'.

Sin llegar a los extremos excéntricos del mexicano Jorge Campos, en España marcó época el francés Marcel Domingo en su años de portero en el Atlético de Madrid (1948-1951) y también en el Español (1953), en los que lucía camisetas estridentes porque, según contaban, así atraía la atención de los delanteros, que le chutaban a él y no a la escuadra o al hierro.

Otros grandes cancerberos han pasado a la historia por su trayectoria de campeones del Mundo pero también por su imagen asociada a un color, como el gris del italiano Dino Zoff, el celeste del alemán Sepp Maier o el amarillo con el que salía en las estampitas el inglés Gordon Banks.

Como las botas dejaron de ser negras, sin adornos y con el brillo de la grasa de los utilleros, los porteros pasaron a alternar colores en sus jerseis y así se recuerda a otros mitos de la portería como Luis MIguel Arconada, Oliver Kahn o Gian Luigi Buffon.

Pero el domingo, cuando el fútbol español homenajee a José Angel Iríbar lo hará también a una época gloriosa en la que también, cuando los mundiales eran aún en blanco y negro y el color estaba en pañales, salen porteros de negro riguroso en jugadas paradójicas de la mejor historia del fútbol.

Entre ellos quien involuntariamente le puso color a una de las odas al mejor fútbol, la que compuso Pelé en México 70 con el prodigioso engaño al portero uruguayo Ladislao Mazurkievicz en el gol que no fue, como el de la vaselina desde el medio que no entró: el amarillo de Brasil pasó a la historia con el negro del cancerbero uruguayo, quien lo siguió vistiendo en sus dos años en el Granada español. EFE

cb/ea