El Gobierno de Chad acusa a mercenarios de Wagner de apoyar a grupos rebeldes

Yamena, 3 mar. El Gobierno de transición de Chad ha acusado a los mercenarios del grupo paramilitar ruso Wagner de apoyar una nueva rebelión en el sur del país y con base en la vecina República Centroafricana (RCA), confirmó hoy a EFE el Ejecutivo chadiano.

"No se trata de rumores sino de una realidad. A raíz de los rumores sobre el nacimiento de una rebelión en el sur del país, nuestros servicios de inteligencia han llevado a cabo investigaciones durante más de dos meses", declaró a EFE el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Aziz Mahamat Saleh.

"Según nuestros servicios de inteligencia, cerca de 5.000 jóvenes están siendo entrenados por los mercenarios del grupo Wagner", señaló Saleh, al explicar que varios jóvenes chadianos cruzaron el sur de Chad para unirse a este grupo asentado en el norte de la RCA.

"Hemos informado de la situación a las autoridades centroafricanas", aseguró el portavoz.

Según las autoridades chadianas, la mayoría de estos jóvenes proceden de las provincias sureñas de Logone Occidental y Oriental.

Además, acusan de estar detrás de esta rebelión al opositor Succès Masra, principal figura de la oposición chadiana que huyó del país el pasado noviembre tras las violentas protestas del 20 de octubre en las que murieron 73 personas, según las cifras oficiales.

"No me escondo para hacer nada. El día que decida tomar las armas, lo anunciaré a todo el mundo. El grupo Wagner trata con Estados, no con grupos armados", declaró Masra a EFE desde Estados Unidos.

El Gobierno chadiano también ha acusado al grupo rebelde con base en el sur de Libia, el Frente para el Cambio y la Concordia en Chad (FACT), cuya incursión en abril de 2021 provocó la muerte del presidente Idriss Déby Itno, de estar apoyado por Wagner.

Esta acusación fue rechazada por el líder del FACT, Mahamat Mahdi Ali, entrevistado el pasado febrero por varios medios de comunicación internacionales.

En Chad operan decenas de grupos rebeldes que ponen en peligro la estabilidad del país, radicados principalmente en el norte del país y en el sur de la vecina Libia.

Asimismo, el sur del país ha sido el escenario de enfrentamientos entre el Ejército chadiano y grupos armados desde principios de 2022.

El pasado 10 de febrero, al menos ocho soldados y 30 insurgentes murieron en la sureña provincia chadiana de Moyen-Chari durante choques entre el Ejército de Chad y un grupo rebelde radicado en la RCA.

El pasado 19 de enero, 63 rebeldes y 14 militares murieron en enfrentamientos similares, también en la misma provincia y cerca de la frontera de RCA.

En abril de 2021, el presidente Idriss Déby Itno, que dirigía Chad con mano de hierro desde 1991, murió durante enfrentamientos entre el Ejército chadiano y el FACT, y desde entonces su hijo, general Mahamat Idriss Déby Itno, gobierna el país.

El grupo Wagner, ligado al Kremlin, está actualmente presente en varios países africanos como Libia, RCA y Mali.

El embajador ruso en la RCA confirmó a principios del pasado febrero la presencia de 1.890 mercenarios de esa empresa en la RCA, donde apoyan al Gobierno centroafricano en la lucha contra grupos rebeldes.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) calcula que el Gobierno de Mali ha reclutado a unos mil mercenarios de Wagner.

En Libia, el grupo llegó en 2019 para apoyar al mariscal Jalifa Hafter, que entonces lideraba un segundo gobierno libio no reconocido por la ONU con base en el este del país.

Estados Unidos, Reino Unido y Noruega han señalado también la presencia de Wagner en Sudán, pero el Gobierno sudanés negó el año pasado "categóricamente" su presencia. EFE

