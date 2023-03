Blue Jays 7, Rays 6

Tampa Bay Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 35 6 8 4 Totals 26 4 5 4 Jo.Lowe lf 2 1 1 0 Sprnger cf 2 0 1 1 Crdenas lf 1 0 0 0 Ca.Eden cf 2 0 0 0 Jo.Siri cf 3 1 1 0 Bchette ss 0 2 0 0 Hlsizer cf 2 0 0 0 A.Brger ss 1 0 0 0 Paredes dh 2 0 1 1 Grr Jr. 1b 1 0 1 1 Bl.Hunt dh 2 0 0 0 R.Nunez 1b 3 0 0 0 J.Arnda 1b 3 0 2 1 D.Vrsho lf 2 0 0 0 Mnzardo 1b 2 0 0 0 Bernard lf 1 0 0 0 F.Mejia c 3 0 1 0 Chapman 3b 2 0 1 1 Drscoll c 2 0 0 0 Plmgani 3b 1 0 0 0 Clbrson 2b 1 1 0 0 C.Bggio 2b 2 0 0 0 Tr.Gray 2b 3 0 1 0 Jimenez 2b 1 0 0 0 V.Brjan rf 1 1 0 0 Espinal dh 2 0 0 0 Wthrspn rf 2 0 0 0 Horwitz rf 2 1 1 0 Rbrtson ss 2 0 1 1 Britton rf 1 0 0 0 G.Jones ss 2 1 0 0 Brantly c 2 1 1 1 Shenton 3b 2 1 0 1 S.Brman c 1 0 0 0

Tampa Bay 101 201 010 - 6 Toronto 121 000 003 - 7

E_Shenton (1), Palmegiani (1), Berman (1). LOB_Tampa Bay 10, Toronto 6. 2B_Siri (1), Aranda 2 (2), Springer (1), Brantly (2). SB_Lowe (1), Siri (1), Bichette (1), Varsho (1). CS_Mejia (1), Springer (1), Varsho (1). SF_Shenton.

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Rasmussen 1 2-3 3 3 3 2 2 Kelly 1 1-3 2 1 1 2 1 Roberson 1 0 0 0 0 1 Adam 1 0 0 0 0 1 Crick 1 0 0 0 0 2 Kelley 1 0 0 0 0 1 Molina 1 0 0 0 0 0

Toronto Gausman 1 2-3 1 1 0 1 3 Rees 1-3 0 0 0 0 1 Richards 2-3 3 1 1 0 2 Hernandez 1-3 0 0 0 0 0 Cimber 1-3 1 2 2 1 0 Jackson 1 2-3 2 0 0 0 2 Fry 1 0 1 0 0 2 Zulueta 1 1 0 0 1 1 Burnette 1 0 1 1 1 0 Eisert 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Adam (Barger), Crick (Palmegiani), Cimber (Culberson), Burnette (Brujan).

PB_Brantly.

Balk_Burnette.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Sean Barber; Second, Randy Rosenberg; Third, Mark Stewart; .

T_3:00. A_5727