Autoridades tunecinas impiden la entrada de delegación sindical internacional

Túnez, 3 mar. Las autoridades tunecinas rechazaron la entrada al país de la delegación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) formada por 14 personas, entre ellas el encargado de cooperación para África y Asia de la UGT de España, Marco Pérez Molina, que iba a participar en una protesta en defensa del derecho sindical, informó hoy a EFE la UGTT.

"Hemos advertido a todos los miembros y aconsejado que no traten de venir para evitar su expulsión, aunque no hemos recibido un documento ni motivo oficial más allá de una llamada telefónica del Gobierno. No pueden acusar a los sindicalistas de apoyarse entre ellos, no es un crimen", señaló la responsable de relaciones internacionales de la organización, Hedia Arfaoui.

Esta es la primera prohibición de entrada al territorio de una delegación sindical extranjera desde la creación de la UGTT- fundada en 1946, diez años antes de que el país obtuviera su independencia de Francia- "pese a haber respetado el procedimiento administrativo", dijo Arfaoui.

Un día antes, el sindicalista español Marco Perez Molina fue interceptado por agentes de paisano a su llegada al aeropuerto de la capital y transferido apenas una hora después a un avión con destino a París por razones "logísticas y de seguridad".

"No me esperaba un ataque tan directo contra el movimiento sindical, otra vez", manifestó Molina en referencia a la expulsión, tres semanas antes, de la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, declarada por el presidente tunecino, Kais Said, "persona non grata".

La UGTT, que dice contar con un millón de afiliados, denuncia un ataque contra el derecho sindical después de que uno de sus dirigentes fuera detenido a principios de febrero por "provocar pérdidas económicas" a una empresa pública tras convocar una huelga de trabajadores de peajes.

La central sindical tunecina, que apoyó en un primer momento la actuación de Said cuando este se arrogó plenos poderes el 25 de julio de 2021 para "rectificar" la transición, ha endurecido el tono y ha convocado movilizaciones contra el Gobierno, que prevé numerosos recortes públicos para alcanzar un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.900 millones de dólares.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Parlamento Europeo mostraron su preocupación por la creciente persecución de opositores, al menos una veintena en el último mes, y pidieron el cese inmediato de los procesos militares contra civiles.

La oposición, que denuncia casos "fabricados" en un ataque contra la disidencia, tiene previsto manifestarse también mañana, sábado, pese a que el gobernador de la región del Gran Túnez anunció que no la autorizará "por sospechas de delito contra la seguridad del Estado". EFE

nrm/fpa