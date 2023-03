Aguirre: "Ante el Elche saldremos como si fuera el Madrid o el Barça"

Palma (España), 3 mar. Javier Aguirre, técnico mexicano del Mallorca, aseguró que este sábado en el estadio Son Moix su equipo saldrá ante el Elche, colista de la Primera División española, con la misma intensidad "como si fuera el Madrid o el Barça", remarcó.

"Aquí le llaman 'partido trampa’, un término que yo no conocía. Es el típico partido en el que todo el mundo espera que vayas ganando 3-0 en la primera parte, y si marcas cinco, mucho mejor. Pero eso es muy difícil contra el Elche o contra cualquiera", enfatizó Aguirre.

"Hemos revisado los partidos del Elche y la verdad es que compiten muy bien. Y luego pierden en el minuto noventa y tantos con un tiro desde fuera del área o por lo que sea. El Elche merece todos mis respetos. No va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos. Saldremos muy concentrados, como si fuera el Madrid o el Barça", agregó.

El "Vasco" analizó, asimismo, las rachas de victorias seguidas en casa (5) y de derrotas fuera (5) que mantienen a su equipo décimo en la tabla con 31 puntos, alejado por ahora de la zona de descenso.

"En los últimos partidos hemos salido bien al campo de juego. Quizás en Getafe no, donde salimos empanados, quizás tampoco en Cádiz en la primera parte. Pero, desde el Mundial (de Qatar) para acá hemos competido bien, a pesar de haber perdido fuera. El golpe de autoridad queremos darlo cada semana y ser regulares, que no lo hemos sido. No logramos media hora buena en la continuidad del juego; si vas a defender, defiende bien, si atacas hazlo bien, y eso hay que hacerlo durante los noventa minutos", precisó.

Aguirre insiste, no obstante, en que su equipo "ha mejorado horrores" los patrones de juego, tal y cómo lo revelan "las estadísticas técnicas de la cantidad de pases buenos, control, golpeos, recepción desde septiembre hasta acá en los entrenamientos", precisó.

"Casi no nos equivocamos en los entrenamientos, que a veces paro para felicitar (a los jugadores), algo poco habitual en mi caso. Nuestro déficit ha sido no tener continuidad fuera y nos hemos equivocado últimamente. Nos ha faltado estabilidad y conseguir una línea ascendente regular. Hay que seguir adelante, no hay más. Insisto, no nos alcanzan los puntos (31) todavía", valoró.

El entrenador de los mallorquinistas admitió, asimismo, que "es posible" que los 42 puntos que marcan la frontera del descenso "no alcancen",

"Llevo quince años aquí y esa cifra (42 puntos) era mágica, no fallaba, salvo una vez, con el Betis creo recordar. A estas alturas del campeonato habían equipos rezagados, pero ahora miras (la tabla de clasificaciones) y ves a uno en descenso, una semana el otro, salvo el Elche, que se ha mantenido en esa posición, y así es complicado. Este año puede que la permanencia cueste más", aseveró Javier Aguirre. EFE

