Agenda informativa de EFE internacional del 4 al 10 de marzo de 2023

Moscu/Kiev/Diversas capitales - Seguimiento de la guerra de Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Sábado 4 de marzo

_______________

Washington - Termina la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la mayor reunión anual de conservadores en EE.UU., cuyo cierre correrá a cargo de Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Santo Domingo - Bajo el lema "Nos queremos vivas, libres y seguras", se realiza en Santo Domingo la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Los Ángeles (EE.UU.) - Comienzo de una serie previa sobre la entrega de los premios Óscar, a celebrarse el 12 de marzo. (Hasta el 10 de marzo).

Los Ángeles (EE.UU.) - Film Independent reconoce en la 38ª edición de los Spirit Awards a las mejores películas y series de televisión independientes de 2022 mediante un evento celebrado en el muelle de Santa Mónica (California, EE.UU.).

Buenos Aires - Tras su paso por seis países, la exposición "Meet Vincent van Gogh" llega a Buenos Aires para mostrar el lado más íntimo del pintor neerlandés, mediante una experiencia inmersiva que acerca las obras más famosas del artista.

Nueva York (EE.UU.) - La coreógrafa puertorriqueña Awilda Sterling Duprey presenta en el Museo Whitney”Falta crítica”, un performance que explora la huella dejada por el huracán María en los puertorriqueños. (Hasta el 5 de marzo):

Túnez - Movilización de protesta contra las medidas de austeridad y la expulsión de la dirigente de la lider sindicalista europea Esther Lynch por sus críticas al Gobierno tunecino.

Lisboa - Las principales organizaciones sindicales de profesores en Portugal se movilizan en demanda de mejoras laborales y salariales.

Londres - Se cumplen cinco años del envenenamiento del exespía y agente doble ruso Serguei Skripal en Salisbury junto a su hija Yulia con el agente nervioso Novichok.

París - El libanés Elie Saab presenta su colección de mujer otoño-invierno 2023/2024.

Bogotá - El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga la tasa de inflación de Colombia en febrero, que se espera continúe con la tendencia de alza de los precios.



Domingo 5 de marzo

________________

Washington - El presidente de EE.UU., Joe Biden, viaja a Selma (Alabama) para conmemorar el 58º aniversario del "Bloody Sunday" (domingo sangriento).

Caracas - Se cumplen diez años de la muerte de Hugo Chávez

San Juan - El Partido Nuevo Progresista (PNP) realiza una Asamblea General para la reorganización del partido, al igual que la ratificación de puestos directivos y las estrategias a seguir camino a las próximas elecciones de 2024, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Santo Domingo - El malecón de Santo Domingo se llena de color con el Desfile Nacional de Carnaval 2023, en el que participan más de un centenar de comparsas de todo el país.

Los Ángeles (EE.UU.) - El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos celebra la 75ª edición de los WGA Awards, unos premios con los que reconocen a los escritores más destacados del último año dentro los ámbitos del cine, la televisión, radio y los videojuegos.

Toronto (Canadá) - La Policía Montada de Canadá cumple 150 años de existencia.

Los Ángeles (EE.UU.) - El director de cine Spike Lee es galardonado con el Premio a toda una carrera por parte del Sindicato de Guionistas de América.

Nueva York (EE.UU.) - Concierto de los Afro-cuban All Stars, que debutan en el Lehman Center y comparten escenario con Típica 73, orquesta de salsa que celebra su 50º aniversario.

Pekín - Comienza en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, legislativo).

Riga - Estonia celebra elecciones parlamentarias.

El Cairo - Comienza en Doha la quinta edición de la Conferencia de la ONU sobre los Países Menos Desarrollados. (Hasta el 9 de marzo).

Túnez - Manifestación convocada por el opositor Frente de Salvación Nacional para denunciar la campaña de detenciones de opositores.

Lisboa - La Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) llega a su jornada final.

Nantes (Francia) - Conmemoración del 50º aniversario del accidente de avión de la compañía española Iberia en el que murieron 68 personas cerca de Nantes.

París - Balenciaga presenta en pasarela su colección de mujer otoño-invierno 2023-2024.

Lunes 6 de marzo

______________

Naciones Unidas - La ONU abre las reuniones anuales de su Comisión de la Condición de la Mujer, centradas en la igualdad de género en la era digital. (Hasta el 17 de marzo).

Santiago de Chile - Empieza a trabajar en Chile el grupo de 24 expertos designados por el Parlamento para elaborar un borrador de nueva Constitución que sirva de base para la propuesta de ley fundamental que escribirán los constituyentes elegidos en las urnas en mayo

San Salvador - Familiares de Beatriz, una joven hoy fallecida a quien en 2013 se le impidió interrumpir su embarazo que fue declarado de alto riesgo, y organizaciones colitigantes brindan una conferencia de prensa sobre el caso de la salvadoreña que será visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Managua - Conversatorio entre grupo de expertos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua sobre la situación de derechos humanos en el país.

Buenos Aires - Comienza una nueva edición de la Buenos Aires Fashion Week, que presentará las colecciones otoño invierno e incluirá este año el primer desfile virtual del país. (Hasta el 10 de marzo).

Viena - Primera reunión anual de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con una rueda de prensa del director general, Rafael Grossi. (Hasta el 9 de marzo).

Moscú - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, participa en una reunión del llamado Grupo de Visión Estratégica Rusia-Mundo Islámico.

Londres - Empleados de ambulancias de Inglaterra y Gales van a la huelga al no resolverse la disputa que mantienen con el Gobierno por su situación laboral.

Buznika - Conferencia sobre la cooperación en el ámbito de la ciberdelincuencia en África organizada por el Consejo de Europa y el Ministerio de Justicia de Marruecos.

París - El Museo Picasso de París presenta una exposición con las principales obras que tiene del artista malagueño, organizada por el diseñador de moda británico Sir Paul Smith.

París - La Guía Michelin anuncia las novedades para 2023 en Francia, en una gala a la que han sido invitadas 1.500 personas.

París - Louis Vuitton presenta en pasarela su colección de mujer otoño-invierno 2023/2024.

Sao Paulo (Brasil) - La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores divulga los resultados del sector en febrero.

Sao Paulo (Brasil) - La aerolínea Azul divulga sus resultados corporativos de 2022.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de la industria automotriz de febrero.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la inversión fija bruta que captó el país en 2022.

Martes 7 de marzo

_______________

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate sobre el papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos.

Washington - El subsecretario de Defensa estadounidense para Operaciones Especiales, Christopher Maier; el general Bryan Fenton, del comando de Operaciones Especiales, y el director general de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. (NSA), Paul Nakasone, comparecen ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado para hablar sobre la seguridad del país y el presupuesto de defensa para 2024.

Buenos Aires - Audiencia para definir si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona llega a juicio como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve.

Miami (EE.UU.) - El Instituto Aspen celebra la segunda edición de su congreso Aspen Ideas: Climate, que reunirá en Miami Beach (Florida) a políticos, instituciones, líderes sociales y científicos a fin de discutir soluciones en torno al combate de la crisis climática. (Hasta el 9 de marzo).

Santiago de Chile - El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, uno de los organismos de desarrollo más importantes de la región, celebra su CLXXVII reunión de directorio en Santiago de Chile.

Brasilia - Visita a Brasil de los ministros uruguayos de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

Tegucigalpa - El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presenta un informe sobre violencia y feminicidios en el país, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

Buenos Aires - La plataforma Star+ presenta la serie “El grito de las mariposas”, en la que actúan, entre otros, las españolas Belén Rueda y Susana Abaitua.

Estocolmo - Reunión informal de los ministros de Defensa de la Unión Europea.

Pekín - Rueda de prensa del ministro de Exteriores chino Qin Gang en el marco de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), con el aumento de las tensiones con EE.UU. y la guerra en Ucrania como telón de fondo.

Copenhague - Reunión del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con el Gobierno sueco días antes de que Suecia, Finlandia y Turquía reanuden las conversaciones para desbloquear la entrada en la Alianza de los dos primeros.

Bruselas - Rueda de prensa conjunta del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Albania, Bajram Begaj.

París - Jornada de huelga contra la reforma de las pensiones de los sindicatos, que se han marcado como objetivo paralizar el país.

Bruselas - Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea.

Berlín - Comienza en Berlín la Feria Internacional de Turismo (ITB), y la secretaria de Estado de Turismo de España, Rosana Morillo, visita el pabellón español.

Dubái - Dubái organiza la segunda edición de la "Cumbre Mundial de la Policía" que incluye una exhibición de los últimos avances tecnológicos en los sectores de la seguridad, con 250 expositores.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, asiste a un debate con ciudadanos en Cottbus (noreste del país), dentro de la serie que lleva al jefe de Gobierno a los diferentes "Länder" alemanes.

París - La ‘maison’ Chanel presenta en pasarela su colección de mujer otoño-invierno 2023/2024.

Lisboa - El Instituto Cervantes de Lisboa presenta el libro Demolingüística del Español.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México divulga el índice de confianza del consumidor (ICC).

Buenos Aires - Argentina difunde las estadísticas de turismo internacional de enero pasado.

Santiago de Chile - El Banco Central de Chile publica la balanza comercial y las exportaciones de cobre de febrero

Miércoles 8 de marzo

_________________

Diversas capitales - Organizaciones feministas de todod el mundo conmemoran el Día Internacional de la Mujer, con la convocatoria de diferentes eventos y movilizaciones en apoyo de sus reivindicaciones.

Ciudad de Guatemala - Las familias de las 41 niñas que fallecieron durante un incendio en un hogar estatal en Guatemala hace seis años, justamente en el Día Internacional de la Mujer, recuerdan a sus seres queridos y denuncian que los funcionarios implicados en la tragedia siguen sin ser condenados.



Quito - Las mujeres del movimiento indígena de Ecuador realizan una marcha con motivo del día internacional de la mujer para protestar contra la violencia machista y reclamar una vida con dignidad.



Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU discute la situación en Afganistán.

Miami (EE.UU.) - Finaliza el plazo para que la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, hallados culpables de cargos de lavado de dinero en EEUU, presenten un escrito de respuesta a la orden preliminar de decomiso de bienes por 136,7 millones de dólares que srrá pate de su sentencia .



Washington - El subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense sobre la pandemia de coronavirus celebra su primera sesión dedicada al origen de la covid-19.

Caracas - Nicolás Maduro cumple diez años como presidente de Venezuela, tras asumir el poder después de la muerte de su antecesor, Hugo Chávez.



Santiago de Chile - El cantautor español Joaquín Sabina actúa en Santiago de Chile como parte de su gira internacional "Contra todo pronóstico", que también le llevará a otros países de la región.

Londres - Personal de ambulancia y otros trabajadores sanitarios, entre ellos algunos enfermeros, harán una nueva huelga en toda Inglaterra tras escalar la disputa que mantienen sobre sus salarios.

Estocolmo - Reunión informal de los ministros de Desarrollo de la Unión Europea.

Bruselas - El Tribunal de Cuentas Europeo publica un informe sobre el sistema de control de la Comisión Europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tras la covid, de 724 000 millones de euros.

París - El Tribunal de Apelación de París examina una euroorden española contra el etarra Jon Joseba Troitiño Ciria.

Londres - La Colección Wallace acoge la exposición de fotografías "The Queen and her Corgis" que explora la estrecha relación de la reina Isabel II con su raza de perro favorita, la raza corgi.

París - La Cinemateca francesa da comienzo en París a la 10ª edición del festival "Toute la mémoire du monde", centrado en grandes obras restauradas. (Hasta el 12 de marzo).



Washington - Estados Unidos publica los datos de su balanza comercial, las exportaciones e importaciones hechas durante enero.

Buenos Aires - El instituto de estadísticas de Argentina difunde los índices de producción industrial y de la actividad de la construcción de enero.

Sao Paulo (Brasil) - La aerolínea brasileña Gol divulga los resultados corporativos de 2022.

Jueves 9 de marzo

_______________

Buenos Aires - Se publican los fundamentos de la sentencia que condenó a seis años de cárcel a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández.

Miami (EE.UU.) - La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, discute con la cantante Gloria Estefan en el foro Aspen Ideas: Climate que se celebra en Miami Beach (Florida) las iniciativas de la Administración del presidente Joe Biden para atajar la crisis climática.

Miami (EE.UU.) - La séptima Cumbre Concordia de las Américas, organizada por la entidad no gubernamental homónima con sede en Nueva York, se inicia en la Universidad de Miami. (Hasta el 10 de marzo).

Ciudad de Panamá - La Cruz Roja Internacional y el Instituto Forense de Panamá entregan a la Fiscalía unos "Módulos de Resguardo Humanitario Forense", para depositar restos de migrantes irregulares no identificados fallecidos en la selva del Darién.

Ciudad de Guatemala - La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODAHG) presenta un informe sobre la situación de la niñez en el país centroamericano y las violaciones a sus derechos cometidas contra menores de edad en 2022.



Naciones Unidas - La ministra española de Igualdad, Irene Montero, participa en la Conferencia Anual de Mujeres (CSW) y habla ante la Asamblea General de la ONU.

Buenos Aires - El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, acude a una comisión de la Cámara de Diputados para informar sobre el trabajo que desarrolla su cartera en el contexto de creciente violencia asociada al narcotráfico que registra la ciudad de Rosario, la tercera más poblada del país.



Santiago de Chile - Estudiantes secundarios convocan a un "mochilazo" en el centro de Santiago una semana después del inicio oficial del curso escolar para protestar en demanda de una educación gratuita y de calidad.

Asunción - El abogado Emiliano Rolón jura ante el Senado como nuevo fiscal general de Paraguay, en reemplazo de la actual titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.

Bruselas - Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea.

Bruselas - Nueva reunión entre Turquía, Suecia y Finlandia auspiciada por el secretariado general de la OTAN para abordar la ratificación por parte de Ankara de la entrada de esos dos países nórdicos a la Alianza.

Praga - El nuwco presidente de la República Checa, Petr Pavel, asume el cargo una vez vencido el mandato del actual jefe de Estado, el socialdemócrata Milos Zeman.

Estocolmo - Reunión informal de los ministros de Comercio de la Unión Europea.

Tokio - El Banco de Japón inicia su reunión sobre política monetaria, la última con Haruhiko Kuroda como gobernador.

Beirut - Human Rights Watch lanza su informe "Desconectado de la vida misma: El fracaso del Líbano en el derecho a la electricidad".

El Cairo - Concluye wn Doha la quinta edición de la Conferencia de la ONU sobre los Países Menos Desarrollados.

Viena - Reunión anual de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Katmandú - El Parlamento de Nepal elige un nuevo presidente en sustitución de Bidhya Devi Bhandari, en el cargo desde 2015.

Viena - La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un organismo independiente de la ONU, presenta su informe mundial de 2002 sobre las drogas, centrado en el cannabis.

Lima - El Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) toma una decisión acerca de los tipos de interés.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la balanza comercial de enero.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México publica la inflación general de febrero.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2023

Viernes 10 de marzo

________________

Nueva York (EE.UU.) - La ministra española de Igualdad, Irene Montero, desarrolla su segundo día de actividades en el marco de su visita a Nueva York para participar en la conferencia anual de mujeres (CSW).

Nueva York (EE.UU.) - El Museum of the Moving Image de Nueva York estrena la mayor exposición hasta la fecha en Estados Unidos sobre el exponente español del cine experimental José Val del Omar.

Río de Janeiro (Brasil) - Brasil divulga los datos de deforestación de febrero, que se teme que marquen un récord.

Nueva York (EE.UU.) - La estrella latina Becky G da a conocer el tema "Arranca", que grabó junto al cantante de merengue urbano Omega.

París - El rey de España, Felipe VI, realiza una visita a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

París - El primer ministro británico, Rishi Sunak, realiza su primera visita a Francia para celebrar una cumbre bilateral.

Bruselas - Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, mantiene una reunión de trabajo con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Viena - Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Antalya (Turquía) - La ciudad turca de Antalya acoge la tercera edición del "Foro Diplomacia de Antalya" (ADF2023) bajo el lema "Diplomacia eficaz para la paz y el orden".

Berlin - El canciller alemán, Olaf Scholz, interviene ante un congreso de la industria nacional en Múnich.

Washington - La Oficina de Estadísticas Laborales publica los últimos datos de desempleo correspondientes a febrero.

Río de Janerio (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga la tasa de inflación en febrero.

Sao Paulo (Brasil) - La fabricante aeronáutica Embraer divulga los resultados corporativos de 2022.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de turismo internacional de enero. EFE

mj/amg-eat/mf