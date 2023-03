Yankees 4, Nationals 2

Washington New York ab r h bi ab r h bi Totals 29 2 5 2 Totals 31 4 6 3 C.Abrms ss 2 0 1 0 LMahieu 2b 2 0 1 0 L.Vlera ss 1 0 0 0 A.Volpe ss 2 0 0 0 Al.Call lf 2 1 0 1 A.Judge rf 2 0 0 0 D L Rsa lf 1 0 0 0 Florial rf 2 0 0 0 L.Grcia 2b 3 0 1 0 A.Rizzo 1b 2 0 1 0 E.Mejia 2b 1 0 0 0 Cabrera 3b 2 0 1 0 Meneses 1b 3 0 0 1 Stanton dh 2 0 0 0 Blnnhrn 1b 1 0 0 0 J.Buers dh 1 0 0 0 Garrett rf 3 0 1 0 Dnldson 3b 1 1 0 0 D.Casey rf 1 0 0 0 Chparro 1b 2 0 0 0 I.Vrgas 3b 2 0 0 0 H.Bader cf 2 1 1 1 Jak.Alu 3b 1 0 0 0 Calhoun lf 1 0 0 0 R.Adams c 1 0 0 0 A.Hicks lf 2 0 1 0 I.Pneda c 1 0 1 0 Dmnguez cf 1 1 0 0 De.Hill cf 1 0 1 0 Hgshoka c 2 0 0 0 Ja.Wood cf 2 1 0 0 Narvaez c 2 1 1 2 Luc.Fox dh 2 0 0 0 Knr-Flf ss 2 0 0 0 D.Mllas dh 1 0 0 0 Wstbrok 2b 1 0 0 0

Washington 001 001 000 - 2 New York 000 200 002 - 4

DP_Washington 0, New York 3. LOB_Washington 3, New York 5. 2B_Garcia (1). 3B_Bader (1). HR_Narvaez (2). SB_Call (1). CS_Bauers (1).

IP H R ER BB SO

Washington Abbott 2 0 0 0 1 2 Weems BS, 0-1 1 2-3 4 2 2 0 0 Harris 1 1-3 0 0 0 0 1 Lee 1 1 0 0 1 1 Romero 1 0 0 0 0 2 Perez 1 0 0 0 1 2 Carrillo L, 0-1 2-3 1 2 2 1 0

New York German 2 1-3 1 1 1 0 3 Weissert 2-3 1 0 0 0 1 Loaisiga 1 1 0 0 0 0 Gomez BS, 0-1 3 2 1 1 0 2 Weber W, 1-0 2 0 0 0 0 1

WP_Weems.

HBP_by_German (Call), Gomez (Abrams, Adams).

Umpires_Home, Adam Beck; First, Mark Wegner; Second, Vic Carapazza; Third, Brennan Miller;.

T_2:30. A_7407