White Sox 6, Rockies 4

Chicago Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 35 6 12 5 Totals 35 4 8 4 Gnzalez rf 3 0 0 0 Za.Veen lf 3 0 0 0 L.Rvera rf 1 0 0 0 B.Doyle cf 1 0 0 0 E.Andrs 2b 3 0 1 0 Blckmon rf 3 1 2 1 Rdrguez 2b 2 0 1 0 Crreras ss 1 0 0 0 A.Vughn dh 3 0 0 0 Montero 3b 3 1 1 1 Mntgmry dh 1 0 0 0 Brnabel 3b 1 0 0 0 E.Skoug dh 1 0 0 0 M.Tglia rf 3 0 2 1 G.Shets 1b 2 0 0 0 Goodman lf 1 0 1 0 J.Brger 1b 3 0 1 0 Buchard dh 3 0 1 1 Alberto 3b 3 2 3 0 MacIver c 1 0 0 0 Haseley cf 2 1 1 0 A.Trejo ss 3 0 0 0 V.Reyes lf 2 0 1 1 A.Schnk 2b 1 0 0 0 Cstillo 3b 1 1 1 0 C.Tcker cf 2 1 1 0 Mrsnick cf 1 0 0 1 N.Jones rf 2 0 0 0 B.Ramos ph 1 0 1 0 B.Srven c 3 0 0 0 L.Meses lf 1 0 0 0 Morales ph 1 0 0 0 S.Zvala c 0 1 0 0 C.Mntes 2b 1 1 0 0 O.Colas ph 1 0 0 0 Lavigne 1b 2 0 0 0 L.Grcia ss 3 1 1 2 Le.Sosa ss 1 0 1 1

Chicago 030 100 020 - 6 Colorado 004 000 000 - 4

E_Rodriguez (1). DP_Chicago 1, Colorado 1. LOB_Chicago 8, Colorado 5. 2B_Andrus (1), Alberto (3), Reyes (1). 3B_Alberto (1). HR_Garcia (1). SB_Rodriguez (1), Haseley (2). SF_Reyes, Marisnick.

IP H R ER BB SO

Chicago Lynn 3 6 4 4 1 3 Kelly 1 0 0 0 0 0 Santos 1 0 0 0 0 1 Lambert 1 1 0 0 0 1 Foster W, 1-0 1 0 0 0 0 1 Banks S, 1-1 2 1 0 0 0 3

Colorado Davis 3 3 3 3 1 1 Criswell L, 0-1 1 2-3 5 2 2 0 1 Allen 2 2 0 0 0 1 Jones 1 1-3 0 0 0 1 2

HBP_by_Allen (Zavala).

Balk_Lambert, Criswell.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Bruce Dreckman; Second, Pat Hoberg; Third, Chad Whitson; .

T_2:33. A_4802