Tigers 8, Pirates 7

Pittsburgh Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 37 7 9 7 Totals 31 8 9 8 On.Cruz ss 3 1 2 2 Verling rf 3 1 1 0 Peguero ss 2 0 1 1 A.Bddoo rf 1 0 0 0 Ji-.Bae 2b 3 0 0 0 J.Schop 3b 3 1 1 0 C.Young cf 2 0 0 0 T.Nevin 1b 1 1 1 2 R.Cstro 3b 3 0 0 0 R.Grene cf 2 1 1 2 Gnzales 2b 1 1 1 0 J.Davis cf 2 0 0 0 Swinski cf 3 0 0 0 Cabrera dh 2 1 1 0 D.Maggi 1b 1 1 0 0 A.Knapp dh 1 0 0 0 Mtchell rf 3 0 0 0 Crpnter lf 1 0 0 1 Sanchez lf 1 0 0 0 Z.Short lf 2 0 0 0 Rdrguez 1b 2 1 1 0 E.Haase c 2 1 2 2 Swggrty rf 2 1 1 3 Pperski c 1 0 0 0 Hineman c 3 1 1 0 Trklson 1b 3 0 0 0 H.Davis c 0 0 0 0 J.Mlloy 3b 1 0 0 0 M.Grski lf 2 0 1 1 Kridler ss 2 0 0 0 J.Trolo 3b 2 0 0 0 N.Maton ss 2 1 1 1 M.Nunez dh 3 1 1 0 Hrnndez 2b 1 0 0 0 Alvarez dh 1 0 0 0 A.Ibnez 2b 1 1 1 0

Pittsburgh 010 020 130 - 7 Detroit 400 100 201 - 8

E_Schoop (1). DP_Pittsburgh 1, Detroit 0. LOB_Pittsburgh 6, Detroit 2. 2B_Rodriguez (2), Schoop (1), Cabrera (1). HR_Cruz (1), Swaggerty (1), Nevin (1), Haase (2), Maton (2). SB_Cruz (1), Davis (2). SF_Carpenter.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Oviedo 2 5 4 4 0 1 Underwood Jr. 1 0 0 0 0 3 Smith 1 2-3 1 1 1 1 1 De Jong 1 1-3 0 0 0 2 1 Zamora 1 2 2 2 0 0 Minaya 1 0 0 0 0 1 Bido L, 0-1 1-3 1 1 1 0 1

Detroit Manning 2 3 1 1 0 1 Vest 1 0 0 0 0 2 Diaz H, 2 1 0 0 0 0 2 Cisnero 1 1 2 0 0 2 Englert H, 2 2 3 1 1 0 1 Garcia BS, 0-1 2-3 2 3 3 1 0 Higginbotham 1-3 0 0 0 0 0 Castro W, 1-0 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Garcia (Maggi).

WP_Castro.

PB_Davis.

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Ryan Wills; Second, Laz Diaz; Third, Jerry Layne;.

T_2:27. A_4413