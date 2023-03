Reds 14, Athletics 14

Oakland Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 44 14 17 12 Totals 39 14 12 14 N.Allen ss 2 0 1 0 J.India 2b 1 1 1 0 Ty.Wade ss 2 1 1 0 A.Lopez 2b 3 0 0 1 C.Capel rf 3 1 0 0 C.Csali c 3 0 1 1 L.Btler rf 2 2 2 3 J.Preda c 3 0 0 1 J.Blday cf 3 1 1 0 J.Vsler 3b 2 0 0 0 T.Broks 1b 3 0 1 1 N.Marte 3b 4 1 2 0 Es.Ruiz cf 0 1 0 0 K.Nwman dh 3 0 0 0 B.Roker lf 3 1 1 1 Martini dh 2 2 1 0 C.Pache lf 2 1 2 1 D L Crz ss 2 0 0 0 D.Grcia 1b 2 0 1 1 M.McLin ss 0 3 0 0 C.Thmas lf 3 1 1 2 N.Solak lf 1 0 0 0 Jo.Diaz 2b 3 0 0 0 R.Mrtin lf 2 3 2 5 Clement 3b 3 0 0 0 McGarry 1b 2 0 0 0 Yo.Pozo c 2 0 0 0 Enctrnd 1b 3 1 2 5 Sdrstrm 1b 4 2 3 1 H.Ramos rf 2 0 0 0 K.Smith 3b 3 0 1 0 A.Cerda rf 1 2 1 1 P.Reyes 2b 2 0 0 0 M.Siani cf 2 0 0 0 Z.Gelof dh 1 1 1 0 Alln II cf 3 1 2 0 Ke.Cron dh 1 2 1 2

Oakland 200 011 244 - 14 Cincinnati 001 002 1(10)0 - 14

E_Soderstrom (1), Vosler (1). DP_Oakland 0, Cincinnati 1. LOB_Oakland 11, Cincinnati 8. 2B_Bleday (1), Rooker (1), Soderstrom (1), Casali (1), Martin (1), Allen II (1). 3B_Butler (1), Pache (1). HR_Thomas (1), Soderstrom (1), Cron (1), Martin (1), Encarnacion-Strand (1), Cerda (1). SB_Wade (1), Butler (1), Smith (1), India (2), Solak (1), Martin (3).

IP H R ER BB SO

Oakland Martinez 2 1 0 0 1 1 Medina H, 1 1 1 1 1 1 1 Steckenrider H, 1 1 0 0 0 0 0 Smith H, 1 1 0 0 0 1 1 Ruiz H, 1 1 1 2 2 1 0 Supak H, 1 1 2 1 1 0 0 Juan 0 1 4 4 3 0 Kubo BS, 0-1 2-3 5 6 6 3 0 Coker 1 1-3 1 0 0 0 2

Cincinnati Ashcraft 2 3 2 2 1 2 Gibaut 1 0 0 0 0 3 Diaz 1 1 0 0 1 2 Kuhnel 1 2 1 1 1 3 Bracho 1 2 1 1 2 0 Lively 1 2 2 2 0 0 Busenitz 2-3 3 4 4 1 1 Wynne 1-3 0 0 0 0 0 Guerrero 1 4 4 4 0 1

HBP_by_Ashcraft (Gelof), Guerrero (Cron).

WP_Ashcraft, Guerrero, Kubo, Kuhnel 2, Martinez, Ruiz.

PB_Soderstrom.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Tony Randazzo; Second, Brock Ballou; Third, David Arrieta;.

T_3:16. A_1756