Modi llama a jefes de Exteriores del G20 a mirar más allá de las tensiones

Nueva Delhi, 2 mar. El primer ministro de la India, Narendra Modi, llamó a los jefes de Exteriores del G20 reunidos este jueves en Nueva Delhi a "mirar más allá" de las tensiones geopolíticas, con la guerra de Ucrania y la crisis diplomática entre Washington y Pekín marcando la agenda, para dar respuesta a los problemas que afectan al mundo.

"Excelencias, se están reuniendo en un tiempo de divisiones globales. Como ministros de Exteriores, es natural que sus discusiones se vean afectadas por las tensiones geopolíticas de hoy en día", dijo Modi en un mensaje en vídeo en la inauguración del encuentro.

Sin embargo, "como las principales economías del mundo, también tienen una responsabilidad hacia aquellos que no están en esta sala (...) no deberíamos dejar que los problemas que no podemos resolver juntos se interpongan a los que sí podemos dar respuesta", precisó.

El primer ministro indio llamó a los jefes de Exteriores del Grupo de los 20 a trabajar para dar respuesta a los desafíos de seguridad alimentaria y energética, al cambio climático y a la crisis financiera, entre otros problemas.

"El mundo mira al G20 para dar respuesta a los desafíos internacionales", sentenció, antes de constatar que "la gobernanza global ha fallado" en su mandato de evitar guerras.

La primera reunión de ministros de Exteriores del G20 comenzó este miércoles en Nueva Delhi con la invasión de Ucrania como uno de los ejes centrales de las conversaciones entre los cancilleres, y las tensiones entre China, Rusia y Estados Unidos también en la mesa.

La búsqueda de consenso entre el grupo, formado por las principales economías, entre ellos EE. UU., Rusia y China, y los países más emergentes, para dar una respuesta unánime sobre la guerra en Ucrania es clave para el G20 que ya ha fallado en ocasiones anteriores en alcanzar un acuerdo conjunto.

Por su parte, el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, afirmó tras la intervención de Modi que "el respeto por la soberanía y la integridad territorial son principios guía esenciales" en la cooperación internacional.

Ya en la ciudad sureña de Bangalore, cuando la semana pasada se dieron cita los ministros de Finanzas del G20 coincidiendo con el aniversario del inicio del conflicto, Pekín apoyó a Moscú en su negativa a firmar un acuerdo que condenase la guerra.

En la reunión coinciden el jefe de Exteriores de China, Qin Gang, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; y el canciller ruso, Sergéi Lavrov. EFE

