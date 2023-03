La viuda del senador McCain, directora del Programa Mundial de Alimentos

Roma, 2 mar. La estadounidense Cindy Hensley McCain, viuda del difunto senador John McCain, ha sido nombrada nueva directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y sucederá en el cargo a David Beasley el próximo 4 de abril.

El nombramiento fue realizado por el secretario general de la ONU, António Guterres, y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), QU Dongyu, tras consultas con la Junta Directiva del PMA en una sesión especial en la sede del PMA en Roma, indicó el organismo en un comunicado.

"McCain asume la dirección del PMA en un momento en que el mundo se enfrenta a la crisis de seguridad alimentaria más grave de la historia moderna y este papel de liderazgo nunca ha sido tan importante. Le deseamos lo mejor y podemos asegurarle que contará con todo el apoyo del Consejo Ejecutivo", dijo el presidente de la Junta Directiva, Artur Andrzej Pollok, Embajador y Representante Permanente de Polonia.

Cindy McCain es actualmente Representante Permanente de Estados Unidos ante las agencias de la ONU en Roma; la FAO, el PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Antigua presidenta del Consejo de Administración del Instituto McCain para el Liderazgo Internacional de la Universidad Estatal de Arizona, ha formado parte del Consejo de Administración de Project C.U.R.E., CARE, Operation Smile, Halo Trust y de los consejos asesores de Too Small To Fail y Warriors and Quiet Waters.

McCain, de 68 años, tiene una licenciatura en Educación y un máster en Educación Especial por la Universidad del Sur de California y era la esposa del difunto senador estadounidense y excandidato presidencial John McCain, indicó el PMA.

El PMA, que en 2020 recibió el Premio Nobel de la Paz, proporcionó alimentos, dinero en efectivo y cupones a más de 158 millones de personas en 2022, más que en cualquier año anterior, y recibió una financiación récord de 14.000 millones de dólares. EFE

mr/psh