Jueves, 2 de marzo de 2023 (23.00 GMT)

EEUU RUSIA

Lavrov y Blinken mantienen su primer encuentro desde el inicio de la guerra de Ucrania

Nueva Delhi. El secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, mantuvieron una breve conversación en los márgenes de la reunión ministerial del G20 en Nueva Delhi, el primer cara a cara entre ellos desde que comenzó la guerra de Ucrania. "Blinken solicitó contactar con Lavrov. Sobre la marcha, en el marco de la segunda sesión del G20, Serguéi Víctorovich (Lavrov) conversó (con él). No se trata de una negociación o una reunión", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, a la prensa.

EEUU TRUMP

Departamento Justicia EEUU cree Trump puede ser demandado por asalto Congreso

Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró este jueves que el expresidente del país Donald Trump (2017-2021) puede ser demandado por haber incitado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Según un escrito de la división de derecho civil del Departamento de Justicia registrado hoy en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y recogido por medios estadounidenses, Trump "no tiene inmunidad absoluta" ante las demandas civiles presentadas por policías y miembros del Congreso que buscan hacerle responsable de los daños físicos y psicológicos sufridos por aquellos sucesos.

NICARAGUA D.HUMANOS

Ortega, Murillo y altos mandos de Nicaragua son responsables de crímenes de lesa humanidad, según expertos de la ONU

Ginebra. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos humanos de la población, que constituyen crímenes de lesa humanidad. A esta conclusión ha llegado un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que ha presentado hoy a la prensa en Ginebra su primer informe.

COLOMBIA PETRO

Petro pide a Fiscalía que investigue a familiares por beneficios a criminales

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a la Fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo mayor por supuestas reuniones en cárceles donde, según algunas versiones, estarían haciéndose pasar por miembros del Gobierno para dar beneficios a cambio de información. Según Petro, al llegar a la Presidencia hizo un "compromiso con los colombianos y colombianas" y debe ser "leal al voto" depositado. Por ello, y según la "información que se rumorea en la opinión pública", pidió al fiscal general "adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades" sobre su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro.

NO ALINEADOS CUMBRE

El sur global exige un asiento en Consejo de Seguridad pero elude la guerra

Bakú. El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) exigió hoy un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU durante la XIX cumbre del grupo, en la que China sorprendió a miembros y observadores por igual al proclamar que sigue siendo "un país en desarrollo". "El Consejo de Seguridad de la ONU recuerda al pasado y no refleja la realidad actual. El consejo debe ser ampliado para que sea más representativo y geográficamente más justo", aseguró Ilham Alíev, presidente azerbaiyano, al abrir la reunión, que concluyó sin declaración final.

PREMIOS REY DE ESPAÑA

Los Premios Rey De España reconocen la labor informativa de profesionales y medios iberoamericanos

Madrid. La Agencia EFE y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) concedieron este jueves los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2023, que reconocieron trabajos de medios iberoamericanos como el colombiano Cuestión Pública, por su “buen periodismo de investigación y de datos" y una historia de un desahucio en España del medio Frontera Digital. Estos galardones, los más prestigiosos del ámbito iberoamericano, recayeron además sobre la corporación pública española RTVE, por el reportaje "Suelos vivos"; el fotógrafo colombiano Manuel Salvador Saldarriaga, por una serie de imágenes sobre migrantes que cruzan la selva del Darién, y el periodista mexicano Víctor Núñez Jaime por un extenso perfil del escritor nicaragüense Sergio Ramírez.

ARGENTINA MESSI

Disparan contra el negocio familiar de la esposa de Messi en Argentina

Buenos Aires, 2 mar. El supermercado de la familia de la esposa del futbolista Leo Messi, Antonela Rocuzzo, en la ciudad de Rosario, en el este de Argentina, fue tiroteado en la madrugada de este jueves sin que se registrasen heridos, informaron a EFE fuentes oficiales que indicaron que los agresores dejaron un mensaje expreso para el astro argentino. El mensaje encontrado en el lugar del tiroteo, dirigido al capitán de la selección argentina, elegido Mejor Jugador del Mundial de Qatar 2022 y recientemente galardonado con el premio The Best rezaba: "Messi te estamos esperando, (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin también es narco, no te va a cuidar".

GRECIA ACCIDENTE

Imputan al jefe de estación de Larisa por el accidente de trenes con 57 muertos en Grecia

Atenas. La fiscalía de Larisa ha imputado al jefe de la estación de trenes de esta ciudad griega por “homicidio negligente” y otros delitos penados con entre diez años de cárcel y cadena perpetua. Al acusado se le imputa la presunta comisión de “homicidio negligente” en serie y provocar lesiones corporales, además de un delito grave por la perturbación de la seguridad del tráfico de transporte con el resultado de la muerte de varias personas. Al menos 57 personas perdieron la vida en el choque entre un tren de pasajeros y otro de carga, que circulaban en la misma vía al norte de Larisa, en Grecia central.

EGIPTO ANTIGÜEDADES

Misión confirma un posible camino a la cámara funeraria de Keops

El Cairo. El Ministerio de Antigüedades egipcio y el equipo del proyecto ScanPyramids anunciaron este jueves haber descubierto la presencia de un corredor en el interior de la pirámide de Keops que podría llevar a la cámara funeraria del faraón, hasta ahora un misterio ya que aún no se ha encontrado ni su momia ni su tesoro. El ministro egipcio de Antigüedades, Ahmed Eissa, afirmó en una rueda de prensa frente a la gran pirámide que los científicos de ambos equipos "han descubierto un corredor cuyo techo tiene diseño de 'chevron' con una extensión de 9 metros de profundidad y 2,10 metros de ancho". El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziri, dijo que "aspiramos a descubrir el tesoro del rey Keops puesto que ya se han hallado los tesoros de todos los reyes, excepto de Keops. Y este es el misterio".

EEUU OBITUARIO

Fallece el saxofonista estadounidense Wayne Shorter a los 89 años

Los Ángeles (EE.UU.). El saxofonista y compositor de jazz estadounidense Wayne Shorter, famoso por haber trabajado junto a Miles Davis en Second Great Quintet, falleció este jueves a los 89 años en un hospital de Los Ángeles (California, EE.UU.). La noticia fue confirmada por su publicista al periódico The New York Times, pero no fueron especificadas las razones de su deceso. Shorter es considerado uno de los jazzistas más prolíficos de la historia musical de Estados Unidos, tras haber mantenido una carrera de casi 70 años en los escenarios. EFE

int-mmg