Giovanni Hidalgo presenta “Tribute To the King” dedicado a Tito Puente

San Juan, 1 mar. El percusionista puertorriqueño Giovanni Hidalgo presentó este miércoles el proyecto “Tribute To the King”, que comprende un disco, concierto y gira mundial dedicado a la música de "El rey del timbal", "Tito" Puente.

“Cuando estaba con Tito Puente en el Golden Latin Jazz Stars en 1996, le pregunté: Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? La pregunta era que si él me daba luz verde para hacerle un tributo a él, pero no cualquier tributo. Era con sus composiciones y yo escogería los números. Me dijo que sí, es un honor”, rememoró Hidalgo.

Este proyecto es la primera producción discográfica en honor a “El rey del timbal” de quien el próximo 20 de abril se conmemora el centenario de su nacimiento.

Hidalgo lanzará dos volúmenes más para completar la trilogía de “Tribute To the King”.

Hidalgo detalló cómo desarrolló una amistad con Puente desde que lo conoció siendo un niño de 10 años hasta tener el honor de trabajar con él en documentales, conciertos y producciones discográficas, entre otros proyectos, según recogieron medios locales.

En 2015 grabó tres composiciones y las dejó guardadas, hasta encontrar la voluntad de productores y músicos que le ayudaran a encaminar el proyecto.

Tras contactar al productor ejecutivo Yamil Joglar, quien lo motivó a sacar las grabaciones que había hecho y continuar con el proyecto, comenzó a llamar a algunos de los músicos que trabajaron con Puente como Cita Rodríguez, Johnny “Dandy” Rodríguez y Joe Madera, entre otros.

En el álbum, Hidalgo recorre diferentes ritmos afrocaribeños en los temas “4 Beat Cha Cha”, “Cuyi”, “Mambo Zooka”, “Traigo el Coco Seco”, “Aguanile”, “Caonao”, “Rezo a Yemayá”, entre otros.

Asimismo, Hidalgo anunció que para celebrar los 100 años del nacimiento de Tito Puente realizará un concierto el 22 de abril a las 8.30 de la tarde en el Anfiteatro Tito Puente que será el comienzo de una gira por Estados Unidos y otros países.

Asistirán al evento algunos de los músicos que participaron en el disco como: Johnny “Dandy” Rodríguez, David Rosado Cuba, Anthony Carrillo, Cita Rodríguez, Joe Madera, entre otros.

Nacido en el barrio neoyorquino del Harlem de padres puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos, "Tito" Puente creció durante la denominada "Jazz Age" escuchando a los Big Jazz Band, oyendo boleros y viendo musicales en televisión.

Su primer éxito lo alcanzó con "Abaniquito" que grabó en el año 1949, para posteriormente, de 1951 a 1955, grabar los álbumes "Cuban Carnival", "Puente goes jazz", "Night beat" y "Dancemania". EFE

