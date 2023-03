Dodgers 4, Rangers 2

Los Angeles Texas ab r h bi ab r h bi Totals 27 4 6 4 Totals 27 2 7 2 M.Betts rf 3 1 1 1 M.Smien 2b 3 0 0 0 S.Dggar rf 1 0 0 0 J.Fscue 2b 1 0 0 0 Thmpson lf 3 0 0 0 C.Sager ss 2 1 1 0 Fduccia c 1 0 0 0 L.Acuna ss 2 0 1 0 W.Smith c 2 2 1 0 Na.Lowe 1b 2 0 1 0 J.Vivas 2b 1 0 0 0 Bl.Crim 1b 1 1 1 1 C.Tylor ss 2 0 0 0 A.Grcia rf 2 0 2 1 Leonard ss 1 0 0 0 McCrthy rf 1 0 0 0 Heyward cf 2 1 1 1 M.Grver dh 2 0 0 0 A.Pages cf 1 0 0 0 D.Grcia dh 2 0 0 0 J.Otman dh 2 0 1 2 Grssman lf 2 0 0 0 J.DLuca dh 1 0 0 0 Hrnndez lf 1 0 0 0 Hrnndez 3b 3 0 1 0 Jo.Jung 3b 2 0 0 0 M.Busch 1b 2 0 1 0 Tanielu 3b 1 0 1 0 M.Vrgas 2b 1 0 0 0 Taveras cf 0 0 0 0 B.Zmmer lf 1 0 0 0 E.Crter cf 0 0 0 0 Sa.Leon c 2 0 0 0 Whatley c 1 0 0 0

Los Angeles 111 010 0 - 4 Texas 100 000 1 - 2

E_Crim (1). DP_Los Angeles 1, Texas 0. LOB_Los Angeles 8, Texas 10. 2B_Smith (1), Garcia (1). 3B_Garcia (1). HR_Betts (1), Heyward (1), Crim (1). SF_Outman.

IP H R ER BB SO

Los Angeles May W, 1-0 1 2-3 2 1 1 2 3 Curtis H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Graterol H, 1 1 2 0 0 0 0 Ferguson H, 1 1 0 0 0 1 0 Nelson 0 1 0 0 2 0 Harris H, 1 1 0 0 0 0 0 Stone H, 1 1 1 0 0 1 1 Cyr S, 1-1 1 1 1 1 0 1

Texas Heaney L, 0-1 1 2-3 3 2 2 2 2 Flores Jr. 1-3 0 0 0 0 1 Hernandez 1 2 1 1 0 0 Ragans 1 0 0 0 0 2 Leone 1 0 1 1 3 0 Barnes 1 1 0 0 0 2 Lee 1 0 0 0 0 1

Balk_Hernandez.

Umpires_Home, Chris Marco; First, Alan Porter; Second, Brian Walsh; Third, Alex MacKay;.

T_2:22. A_2957