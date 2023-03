Braves 6, Mets 2

Atlanta New York ab r h bi ab r h bi Totals 34 6 8 5 Totals 35 2 8 2 Fo.Wall dh 4 2 2 0 To.Pham cf 3 0 0 0 M.Tlman dh 1 0 0 0 J.Praza 2b 2 0 0 0 Grissom ss 2 0 1 1 J.McNil 2b 3 0 1 0 Waddell ss 1 0 1 0 Lcastro lf 1 0 0 0 M.Ozuna lf 3 0 0 0 F.Lndor ss 2 0 1 0 Mlligan lf 2 0 1 1 Muricio ss 1 0 0 0 K.Pllar rf 2 1 0 0 P.Alnso dh 2 0 0 0 Ju.Dean rf 1 0 0 0 Almonte ph 1 1 0 0 E.White cf 3 1 1 2 Escobar lf 3 0 1 0 M.Serra cf 1 0 0 0 Ramirez cf 1 0 0 0 J.Hdson c 3 0 1 0 M.Canha rf 3 0 1 0 Baldwin c 1 0 0 0 Stewart rf 1 0 0 0 Casteel 1b 3 1 1 1 Vientos 1b 3 0 0 0 Lgbauer 1b 1 0 0 0 K.Prada c 1 1 1 0 J.Dnand 3b 3 0 0 0 Cedrola lf 1 0 0 0 Fuentes 3b 0 0 0 0 Br.Baty 3b 3 0 2 1 Sanchez 2b 2 1 0 0 Narvaez c 3 0 0 0 C.Cnley 2b 1 0 0 0 Winaker 1b 1 0 1 1

Atlanta 021 010 200 - 6 New York 000 000 002 - 2

E_Lugbauer (1), Narvaez (1). LOB_Atlanta 9, New York 8. 2B_Wall (1), Milligan (1). HR_White (1), Casteel (1). SB_Wall (2), Grissom (1), Sanchez (1). SF_Grissom.

IP H R ER BB SO

Atlanta Allard W, 1-0 3 0 0 0 1 3 Dodd H, 1 2 1-3 3 0 0 0 4 Swarmer 2-3 0 0 0 1 0 Vines 2 2 0 0 0 0 Rangel 1 3 2 0 0 2

New York Carrasco L, 0-1 2 2 2 2 1 1 Butto 2 2 1 1 0 3 Smith 1 0 1 0 1 1 Reyes 2 4 2 2 0 3 Montes de Oca 1 0 0 0 2 2 Lavender 1 0 0 0 3 2

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Hunter Wendelstedt; Second, Ramon De Jesus; Third, Edwin Moscoso;.

T_2:28. A_5727