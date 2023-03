Bostic de la Fed respaldaría elevar tasa terminal según datos

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que aún prefiere aumentar las tasas en otro cuarto de punto porcentual en la próxima reunión a finales de este mes, pero está considerando sobre si los banqueros centrales necesitan elevar costos de endeudamiento por encima del rango del 5% al 5,25% que ha respaldado para vencer la inflación.

“Dejé que los datos me guiaran”, dijo Bostic a los periodistas en una rueda de prensa. “Si continúan llegando datos que sugieren que la economía es más fuerte de lo que había proyectado, ajustaré la trayectoria de mi política”.

Bostic, que no es un votante de política monetaria en 2023, reiteró a principios de esta semana su solicitud de que la tasa de política monetaria clave de la Fed se eleve a alrededor del 5,1% este año y luego se mantenga allí hasta bien entrado 2024. El jefe de la Fed de Atlanta reconoció que los datos han sido más sólidos, por lo que no estaba preparado para ajustar su estimación formal hasta que pasara por una revisión exhaustiva previa a la reunión con su personal.

Razones

“Quiero ser completamente claro: se debe argumentar que necesitamos ir más alto”, dijo Bostic. “El empleo ha sido más fuerte de lo que esperábamos. La inflación se mantiene en niveles elevados. El gasto del consumidor es sólido. Los mercados laborales siguen siendo bastante ajustados”.

Los banqueros centrales de EE.UU. están librando su acción más agresiva contra la alta inflación en una generación. A principios de febrero, los responsables de política económica elevaron su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, lo que elevó el objetivo a un rango de 4,5% a 4,75%. Eso fue un paso por debajo del aumento de medio punto porcentual en su reunión de diciembre, que siguió a cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos.

Las expectativas del mercado para la tasa máxima de la Fed subieron a alrededor del 5,5% en septiembre tras los indicios de fortaleza económica de EE.UU., incluida una aceleración en el crecimiento del empleo en enero y una mejora en la manufactura, así como una mayor inflación. Funcionarios de la Fed encabezados por el presidente, Jerome Powell, han pronosticado que la inflación cederá este año, al tiempo que advierten que los cambios de mes a mes podrían irregulares.

Los funcionarios de la Fed se reunirán nuevamente el 21 y 22 de marzo, donde se espera que aumenten las tasas en un cuarto de punto, aunque un par de ellos han planteado la posibilidad de un movimiento de medio punto.

Bostic dijo que los movimientos de tasas más pequeños ahora tienen sentido dado que el efecto de la política monetaria en la economía está rezagado, por lo que la economía en general podría sentir la peor parte de los aumentos de tasas solo esta primavera.

Nota Original:Fed’s Bostic Open to Seeking Higher Rate Peak If Data Stay Hot

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.