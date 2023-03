Blue Jays 2, Pirates 2

Pittsburgh Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 34 2 6 1 Totals 33 2 7 1 C.Owngs ss 2 0 0 1 Sprnger dh 3 0 0 0 Alvarez ss 1 0 0 0 Ca.Eden dh 2 0 0 0 Con.Joe rf 3 0 2 0 Bchette ss 2 0 1 1 H.Davis c 1 0 0 0 O.Lopez ss 1 0 1 0 SmtNjgb lf 3 0 0 0 Grr Jr. 1b 2 1 0 0 Sanchez lf 1 0 0 0 J.Aello 1b 1 0 1 0 Andujar 1b 3 0 1 0 D.Vrsho rf 3 0 1 0 S.Siani rf 1 0 0 0 Bernard rf 1 0 0 0 A.Hdges c 3 1 1 0 Chapman 3b 3 0 0 0 Shclfrd 1b 1 0 0 0 Mrtinez 3b 0 0 0 0 J.Trolo 3b 2 0 0 0 Mrrfeld lf 2 0 0 0 J.Glenn 3b 1 0 0 0 Horwitz lf 2 0 1 0 Peguero 2b 3 1 1 0 D.Jnsen c 2 0 0 0 M.Jrvis 2b 1 0 0 0 An.Sosa c 1 0 0 0 R.Vlade dh 3 0 1 0 Espinal 2b 2 0 0 0 Gnzalez dh 1 0 0 0 Jimenez 2b 2 0 0 0 C.Young cf 3 0 0 0 Krmaier cf 2 1 2 0 C.Scott cf 1 0 0 0 N.Lukes cf 2 0 0 0

Pittsburgh 010 001 000 - 2 Toronto 101 000 000 - 2

E_Chapman (1), Sosa (1). LOB_Pittsburgh 7, Toronto 8. 2B_Joe (1), Kiermaier (2). SB_Peguero (1). PO_Bichette.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Contreras 2 1 1 1 1 3 Selby 1 2 1 1 0 0 Ramirez 1 0 0 0 0 2 Burrows 2 1 0 0 1 0 Moreta 1 0 0 0 0 2 Jones 1 2 0 0 0 0 O'Reilly 1 1 0 0 1 0

Toronto Manoah 1 2-3 3 1 1 1 2 Pearson BS, 0-1 1 1-3 1 0 0 1 1 Romano H, 1 1 0 0 0 0 0 Mayza H, 1 1 1 0 0 0 2 Pop BS, 0-1 1 1 1 0 0 0 Fernandez 1 0 0 0 0 1 Bard 1 0 0 0 0 1 Danner 1 0 0 0 0 1

HBP_by_O'Reilly (Martinez).

WP_Pop.

Balk_Contreras.

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Dan Iassogna; Second, Roberto Ortiz; Third, Shane Livensparger;.

T_2:19. A_3840