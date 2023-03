Blue Jays 2, Orioles 1

Toronto Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 34 2 9 2 Totals 29 1 2 1 C.Bggio 2b 3 0 2 0 Mullins cf 3 0 0 0 L.Tlley 2b 1 0 1 0 Cameron cf 1 0 0 0 O.Lopez cf 3 0 1 0 Sntnder rf 3 0 0 0 Za.Cook cf 2 0 0 0 Kjrstad rf 1 0 1 1 A.Brger 3b 3 0 0 0 Mntcstl 1b 2 0 0 0 Plmgani 3b 1 0 0 0 J.Lster 1b 2 0 0 0 V.Capra lf 3 0 2 0 R.Urias 3b 1 0 0 0 Mrtinez lf 1 0 0 0 Co.Mayo 3b 1 0 0 0 Britton rf 2 0 0 0 Au.Hays lf 2 0 0 0 Rbrtson rf 2 0 0 0 C.Cwser lf 1 0 0 0 Jimenez ss 2 1 1 0 Frazier 2b 2 0 0 0 D LSnts ss 2 0 0 0 C.Norby 2b 1 0 0 0 Brantly c 3 0 1 1 J.McCnn c 2 0 0 0 P.Clrke c 1 1 1 1 Bemboom c 1 0 0 0 An.Sosa 1b 2 0 0 0 J.Mateo ss 2 0 0 0 R.Nunez 1b 1 0 0 0 Hlliday ss 1 0 0 0 Ritchie dh 2 0 0 0 Le.Diaz dh 3 1 1 0

Toronto 000 100 010 - 2 Baltimore 000 000 001 - 1

E_Robertson (1), Holliday (1). DP_Toronto 0, Baltimore 3. LOB_Toronto 13, Baltimore 2. 2B_Brantly (1). HR_Clarke (1).

IP H R ER BB SO

Toronto Kikuchi 2 0 0 0 1 2 Thompson W, 1-0 2 0 0 0 0 3 Thornton H, 1 1 0 0 0 0 0 Fernandez H, 1 1 0 0 0 0 3 Peacock H, 1 1 0 0 0 0 0 Hernandez H, 1 1 0 0 0 0 0 Juenger S, 1-1 1 2 1 1 0 0

Baltimore Irvin 2 1 0 0 1 1 Voth L, 0-1 2 3 1 1 0 0 Akin 1 1 0 0 1 1 Perez 1 2 0 0 0 1 Gillaspie 1 1 0 0 1 2 Dowdy 1 1 1 1 1 0 Uvila 1 0 0 0 1 0

HBP_by_Voth (Jimenez), Perez (Sosa), Dowdy (Ritchie).

Umpires_Home, Will Little; First, Paul Emmel; Second, Chad Fairchild; Third, Jeremie Rehak;.

T_2:20. A_4302