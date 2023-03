Avalan leyes pioneras contra ataques de ácido y feminicidas en Puebla, México

Puebla (México), 2 mar. El Congreso del estado mexicano de Puebla, en el centro del país, aprobó este jueves leyes pioneras para considerar los ataques de ácido a mujeres como tentativas de feminicidio y para quitar la custodia de los hijos a hombres acusados de matar a mujeres.

Los diputados aprobaron por unanimidad la llamada Ley Ácido y la Ley Monzón, en recuerdo al feminicidio del 21 de mayo de 2022 de la méxico-española Cecilia Monzón en ese estado, donde se reveló que su expareja fue responsable.

La Ley Monzón se aprobó para que los padres acusados de feminicidio pierdan la patria potestad de los hijos de manera inmediata.

La diputada por el Partido del Trabajo (PT) Mónica Silva Ruiz fue la promotora de dicha ley por lo que padeció el hijo de la víctima.

“Tiene como finalidad única salvaguardar a las infancias y a las adolescencias que se quedan en orfandad por feminicidio, la ley dice que al morir un progenitor, inmediatamente la patria potestad se le queda al otro progenitor, pero la ley nunca contempló el supuesto de que fuera el padre quien le arrebatara la vida a la madre", expuso.

La legisladora compartió con EFE que se han acercado diputadas de los estado de Campeche, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sonora, para conocer lo que es la ley y poderla implementar en sus estado, ya que Puebla es la primera entidad territorial en avalarla.

Mientras que la otra legislación tipificará como feminicidio en grado de tentativa los ataques con ácido, crímenes que han ganado notoriedad en el país.

Con esto Puebla se une a siete estados que ya cuentan con esta reforma.

Esmeralda Millán, víctima del padre de sus hijos en diciembre de 2018, aseguró que esta ley es muy importante para que los agresores piensen dos veces, ya que prácticamente pasarán el resto de sus días en prisión.

“Yo no he tenido justicia aún, llevó 14 audiencias canceladas, pero con esta legislación sé que será más rápido, ya que no solo es la afectación en la piel, sino la aceptación social y la propia, porque son momentos difíciles verse al espejo, yo le decía a mi mamá que prefería morirme que seguir así”, indicó.

En una entrevista, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de profesión y víctima de su expareja, compartió que se siente contenta ya que su caso se ha convertido en estandarte de la lucha feminista en México, que vive una ola de violencia machista con cerca de 10 mujeres asesinadas al día.