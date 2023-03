Royals 8, Rockies 6

Kansas City Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 37 8 11 7 Totals 37 6 10 6 N.Lopez ss 3 0 0 0 Yo.Daza lf 3 1 1 1 Cstllno ss 2 0 0 1 Buchard rf 1 0 0 0 Mlendez c 3 0 0 0 K.Brynt rf 3 1 1 2 L.Tresh c 2 1 1 0 C.Tcker ss 1 0 0 0 F.Reyes lf 1 0 0 0 McMahon 3b 3 1 1 0 P.Bates lf 3 1 1 0 Montero 3b 2 0 1 0 Psqntno 1b 2 1 1 0 C..Cron dh 2 0 1 0 Alxnder 1b 1 1 1 1 R.Palma ph 1 0 0 0 M.Beaty dh 3 1 1 0 Crreras dh 1 1 0 0 J.Reetz dh 2 1 1 1 H.Cstro 1b 2 0 1 1 D.Blnco cf 3 0 0 0 M.Tglia 1b 2 0 0 0 J.Gzman cf 2 0 0 1 El.Diaz c 3 0 1 0 M.Mssey 2b 3 0 1 0 Za.Veen cf 1 1 1 1 Glnnnng 3b 1 1 1 1 E.Tovar ss 3 0 0 0 N.Lftin 3b 1 0 1 2 N.Jones lf 1 0 0 0 S.Tylor 2b 3 1 1 0 A.Trejo 2b 3 1 1 0 Jo.Rave rf 1 0 1 0 Dr.Romo c 1 0 0 0 T.Gntry rf 1 0 0 0 B.Doyle cf 3 0 1 1 C.Mntes 2b 1 0 0 0

Kansas City 000 200 105 - 8 Colorado 130 001 100 - 6

E_Alexander (1), Loftin (1), McMahon (1). LOB_Kansas City 13, Colorado 8. 2B_Tresh (2), Bates (1), Reetz (1), Loftin (1). 3B_Alexander (1). HR_Bryant (2). SB_Castellano (1), Massey (1), Taylor 2 (2), Veen 2 (4), Trejo (1), Doyle (2). SF_Castellano.

IP H R ER BB SO

Kansas City Singer 1 2-3 2 2 1 1 3 Dipoto 1-3 2 2 2 0 0 Lynch 2 2 0 0 0 1 Hernandez 2 2 1 0 1 4 Taylor 1 2 1 1 1 0 Snider W, 1-0 1 0 0 0 0 1 Del Rosario S, 1-1 1 0 0 0 1 1

Colorado Feltner 2 0 0 0 1 0 Bard 1-3 0 0 0 2 1 Valdez H, 1 1 2-3 3 2 2 1 1 Suter H, 1 1 1 0 0 1 1 Lamet H, 1 1 1 0 0 0 2 Zeuch H, 2 2 2 1 1 2 3 Rogers L, 0-1, BS, 0-1 1-3 4 5 5 1 0 Calvo 2-3 0 0 0 2 0

Umpires_Home, Nate Tomlinson; First, Mark Carlson; Second, Rob Drake; Third, Jordan Baker; .

T_. A_4344