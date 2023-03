Iñaki Dufour

Madrid, 1 mar. Abierta una brecha de seis puntos con sus perseguidores y alejados de forma aparentemente definitiva de la segunda plaza, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Betis compiten por dos lugares en la próxima Liga de Campeones comprimidos en tres puntos, dependiendo de sí mismos, mejor como visitantes que como locales blanquiazules y rojiblancos y en una racha de tres triunfos los verdiblancos.

A falta de 15 jornadas, con el Barcelona -líder- y 16 puntos por delante, con el Real Madrid -segundo- nueve puntos por encima de la tercera posición de la Real Sociedad y con la certeza de que uno de los dos jugará la final de la Copa del Rey, pues se enfrentan en las semifinales, la tercera plaza añadirá la clasificación para la Supercopa de España como recompensa extra, más allá del deseado billete para la Liga de Campeones.

La Real Sociedad, con sus 34 puntos, va con ventaja, pero desprende el peor momento de los tres, por más que haya ocupado la tercera posición durante las últimas diez jornadas del torneo sin alteraciones. Una victoria en las últimas cinco citas alertan al conjunto de Imanol Alguacil, deslumbrante durante todo el tramo anterior. El pasado sábado perdió en Valencia. La jornada anterior empató en casa con el Celta. Son dos puntos de quince.

Ya siente el acecho del Atlético, al que llegó a aventajar en siete puntos y al que sólo sobrepasa ahora por uno. Es un 'nuevo' equipo rojiblanco, relanzado desde una propuesta distinta, más ofensiva, más posesiva con el balón, más ambiciosa y más concluyente, en torno el reencuentro de Koke con el medio, de Jan Oblak con sus mejores números y al liderazgo de un futbolista total como Antoine Griezmann. Son siete duelos sin derrota.

Ha ganado tres de los cinco últimos, el más reciente con un empate en el derbi contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que reduce su margen de error respecto al Betis, el quinto de la clasificación, subido en una secuencia de victorias, tres consecutivas (2-3 al Almería, 2-1 al Valladolid y 2-3 al Elche). No pierde desde el 3-4 en casa con el Celta. Está a dos puntos del Atlético y a tres de la Real, a los que debe enfrentarse todavía.

ATLÉTICO-BETIS, BETIS-REAL SOCIEDAD Y ATLÉTICO-REAL SOCIEDAD, PENDIENTES

Todos dependen de sí mismos para alcanzar la meta de la Liga de Campeones porque todos tienen aún pendientes sus enfrentamientos de la segunda vuelta, con la diferencia particular en juego entre todos ellos en el caso de un hipotético empate a puntos al final de LaLiga Santander.

Hasta ahora, el Atlético venció al Betis en el Villamarín (1-2), el equipo verdiblanco ganó a la Real Sociedad en el Reale Arena (0-2) y el conjunto donostiarra igualó 1-1 con el rojiblanco en el mismo escenario.

En la segunda vuelta, la Real los visitará a ambos; en la trigésima primera jornada al Betis y en la penúltima al Atlético. El bloque de Simeone los recibirá a los dos. El equipo de Manuel Pellegrini acudirá al Metropolitano dentro de cuatro citas, el domingo 2 de abril. En ese capítulo de la competición, la Real Sociedad viaja al estadio de La Cerámica para enfrentarse al Villarreal, seis puntos por debajo, igual que el Rayo Vallecano, con 34.

Son tres fechas marcadas en rojo en la ruta hacia la Liga de Campeones de los tres equipos, que asumen un calendario parecido, con ocho partidos en casa y siete fuera los tres, con la mayoría de sus enfrentamientos ante conjuntos que compiten por la permanencia, del décimo para abajo en la clasificación, y con el duelo ante el Barcelona, el líder actual, pendiente para todos ellos, los tres en el Camp Nou, pero no con el Real Madrid.

Porque el Atlético ya se ha enfrentado al segundo de la tabla, el pasado sábado en el Santiago Bernabéu. El Betis y la Real Sociedad aún deben hacerlo. El equipo andaluz lo hará esta próxima jornada en el Benito Villamarín; el donostiarra en el trigésimo tercer episodio del campeonato en el Reale Arena.

La Real recibirá también al Cádiz, al Elche, al Rayo Vallecano, al Girona, al Almería y al Sevilla de aquí a final de temporada. A la vez, visitará al Mallorca, al Villarreal, al Athletic Club, al Betis, a Osasuna, al Barcelona y al Atlético de Madrid.

Un recorrido exigente, sobre todo como visitante; al igual que para los rojiblancos (en casa contra Sevilla, Valencia, Betis, Almería, Mallorca, Cádiz, Osasuna y Real Sociedad y fuera ante Girona, Rayo, Barcelona, Valladolid, Elche, Espanyol y Villarreal) y los verdiblancos, como locales ante el Real Madrid, el Mallorca, el Cádiz, el Espanyol, la Real Sociedad, el Rayo, el Getafe y el Valencia y como foráneos ante el Villarreal, el Atlético, el Osasuna, el Barcelona, el Athletic, el Sevilla y el Girona.

Como puntos en común, aparte de que los tres jugarán en el Camp Nou contra el Barcelona, aparecen el Girona, el Cádiz, el Sevilla (el Betis será el único que jugará contra él en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán), el Rayo Vallecano (el Atlético como visitante y los otros dos como local), Osasuna (el Atlético el único de los tres en casa) o el Villarreal (lo visitan los tres). El Atlético ya ha jugado contra el Athletic, que le queda a Real Sociedad y Betis, que además tienen otra competición ahora: la Liga Europa, con los octavos de final del torneo.

REAL SOCIEDAD Y ATLÉTICO, MEJOR FUERA QUE EN CASA

En ese sentido, la Real Sociedad y el Atlético son más productivos esta temporada como visitantes que como locales. El bloque vasco ha sumado 24 de sus 43 puntos lejos del Reale Arena (es el tercero mejor de la Liga en ese apartado); el madrileño, 24 de sus 42 puntos (es el cuarto lejos de su estadio en el campeonato). El Betis es el quinto como visitante, con 20 puntos fuera del Villamarín, los mismos que ha logrado jugando ante su afición.

En contraste, en una clasificación nada más con los partidos en casa, el Atlético de Madrid cae a la novena plaza y la Real Sociedad a la undécima, con 18 puntos los dos de 33 posibles en sus estadios.

Los tres han marcado 32 goles en esta temporada, superados en esa marca por el Real Madrid (47), el Barcelona (45), el Girona (36) y el Athletic Club (33).

El Atlético ha recibido menos goles, con 18, que Real Sociedad (23) y Betis (25). De hecho, el conjunto rojiblanco, que ha recuperado su aspecto firme en los últimos duelos, comparte la segunda plaza en cuanto a la defensa menos goleada con el Real Madrid. Sólo es mejor el Barcelona, con 8.

EL CALENDARIO DE LA REAL SOCIEDAD, EL ATLÉTICO Y EL BETIS HASTA EL FINAL:

- 3º. REAL SOCIEDAD. 43 puntos. Racha últimas 5 jornadas: EDVED.

Calendario: Cádiz (C), Mallorca (F), Elche (C), Villarreal (F), Getafe (C), Athletic (F), Rayo (C), BETIS (F), Osasuna (F), Real Madrid (C), Girona (C), Barcelona (F), Almería (C), ATLÉTICO DE MADRID (F) y Sevilla (C).

- 4º. ATLÉTICO DE MADRID. 42 puntos. Racha últimas 5 jornadas: VEVVE.

Calendario: Sevilla (C), Girona (F), Valencia (C), BETIS (C), Rayo (F), Almería (C), Barcelona (F), Mallorca (C), Valladolid (F), Cádiz (C), Elche (F), Osasuna (C), Espanyol (F), REAL SOCIEDAD (C) y Villarreal (F).

- 5º. BETIS. 40 puntos. Racha últimas 5 jornadas: DDVVV.

Calendario: Real Madrid (C), Villarreal (F), Mallorca (C), ATLÉTICO DE MADRID (F), Cádiz (C), Espanyol (C), Osasuna (F), REAL SOCIEDAD (C), Barcelona (F), Athletic (F), Rayo (C), Sevilla (F), Getafe (C), Girona (F) y Valencia (C). EFE

