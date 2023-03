Más recursos y consenso: lo que se espera de la conferencia mundial Our Ocean

Ciudad de Panamá, 1 mar. Investigadores, activistas, funcionarios y el sector privado convergen este jueves y viernes en Panamá en la octava sesión de la conferencia Our Ocean (Nuestro Océano), con la expectativa de lograr más recursos y consensos para impulsar la protección de los océanos.

Esta serie de conferencias, iniciada en 2014 por el ahora enviado presidencial especial de EE.UIU. para el Clima, John Kerry, uno de los asistentes a esta octava sesión, se enfocará en seis ejes de acción: áreas marinas protegidas, seguridad marina, economía azul, pesca sostenible, crisis climática y contaminación marina.

Se pretenden consensuar acciones encaminadas a proteger los océanos de la polución marina, la crisis climática y la acidificación, entre otras amenazas, y garantizar así una gestión responsable de los recursos marinos, lo mismo que un crecimiento económico sostenible, dijo la Cancillería panameña.

"Tenemos la expectativa de poder ver el impulso que esta conferencia pueda dar a los compromisos adoptados en conferencias pasadas, también a acciones que se puedan en encuentros colaterales entre expertos, científicos y miembros del sector privado donde se generan los financiamientos", dijo a EFE la gerente de Incidencia Política de la ONG ambientalista MarViva, Tania Arosemena.

La activista recalcó que aunque las decisiones en el marco de las conferencias Our Ocean "no son vinculantes", sí generan "opinión, respaldo y recursos para impulsar de manera indirecta negociaciones internacionales", como el aún esquivo acuerdo sobre el tratado para proteger la biodiversidad en altamar o reforzar discusión de un tratado global de contaminación por plástico en los mares.

A la cita de Panamá asisten alrededor de 200 ONG, según datos de MarViva, una fundación creada en 2002 con presencia en Costa Rica, Panamá y Colombia, muy activa en el impulso de la gestión integral del espacio y los recursos marinos, en el combate a la contaminación por plásticos y en la protección de los tiburones, entre otros.

ALINEAR NARRATIVAS SOBRE LA GESTIÓN DE LOS OCÉANOS

El director de la División de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Manuel Barange, destacó que "el océano es un espacio común enorme, donde todos los países tienen derechos y obligaciones", por lo que hay que "trabajar continuamente en asegurar que todos se escuchen, entiendan sus retos y problemas y busquen una narrativa común".

"Eso es lo que esperamos de Our Ocean, siendo la octava sesión de esta conferencia: asegurar que esa coordinación continúe y sobre todo, lo más importante para la FAO, que se reconozca al océano como una fuente de alimentos y de trabajo y no solo como un lugar para ir de vacaciones. Tenemos que mantenerlo sostenible, porque si no, nosotros no somos sostenibles", explicó Barange a EFE.

Es así que la FAO participará en la cita "fundamentalmente para demostrar el papel único del océano como fuente de alimento, de sustento y de trabajo que deben ser sostenibles, lo que tienen sus retos, que nos son todos fáciles de solucionar", añadió.

MÁS FINANCIAMIENTO

Héctor Guzmán, investigador senior del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés), recalcó que los planes y proyectos de protección de los océanos necesitan de un "financiamiento muy grande", y que captarlos en uno de los objetivos de estas conferencias.

Estas reuniones nacieron con la "intención de que los Gobiernos pasaran del monólogo de decir que ‘estamos protegiendo’ a que se comprometieran en público a cumplir con el manejo adecuado de los recursos marinos en general", y también para "que estuvieran las personas que podían dar esos recursos financieros para que se diera ese gran sueño". Ambas cosas "se están logrando", dijo Guzmán, quien lideró el equipo multidisciplinario que creó el Plan de Manejo del área protegida de la Cordillera de Coiba, en el Pacífico de Panamá.

"Yo estuve en reuniones (de conferencias anteriores) donde se levantaron 2.000 millones de dólares en horas". Ahora, "todos estos filántropos están apostando altísimas sumas de dinero para el uso y empleo de tecnologías que conlleven a la protección de los océanos y a su mejor manejo y uso", destacó.

La séptima edición de la conferencia Our Ocean, celebrada en abril de 2022, adoptó 410 compromisos por valor de 16.350 millones de dólares.