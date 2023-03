Mariners 9, Guardians 8

Cleveland Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 37 8 12 7 Totals 33 9 9 9 Gimenez ss 1 1 1 1 Ko.Wong 2b 2 1 1 0 Jo.Tena ss 1 1 1 0 Plcvich 2b 2 0 0 0 Mrtinez 3b 3 0 0 0 Hrnndez rf 3 2 1 3 D.Frias 3b 1 1 0 0 Rdrguez rf 2 0 0 0 Collins dh 3 0 2 0 T.Frnce 1b 2 2 2 1 Brglund dh 2 1 1 3 Schiner 1b 2 0 0 0 M.Pries 1b 3 0 0 1 E.Sarez 3b 2 1 0 0 Delgado 1b 2 0 1 1 C.Moran 3b 1 0 0 0 Jh.Noel rf 3 0 0 0 Raleigh c 3 0 0 0 Schnmnn rf 2 0 1 0 J.Ancha c 1 1 1 1 Viloria c 2 1 1 0 Crwford ss 3 1 1 2 Lvstida c 2 0 1 0 M.McCoy ss 2 0 1 0 J.Brito 2b 2 1 1 0 Marlowe lf 2 0 1 2 C.Cairo 2b 1 0 0 0 J.Lrsen lf 1 0 0 0 P.Hlpin cf 3 0 0 0 Calhoun dh 3 0 1 0 J.Brgos cf 2 0 0 0 Nttnghm dh 0 0 0 0 Co.Kokx lf 3 2 2 1 L.Mrtin cf 1 1 0 0 C.Rller lf 1 0 0 0 J.Clase cf 1 0 0 0

Cleveland 100 016 000 - 8 Seattle 440 000 01(x) - 9

E_Suarez (1), Larsen (1). DP_Cleveland 0, Seattle 2. LOB_Cleveland 9, Seattle 9. 2B_Gimenez (1), Collins (1), Berglund (1), Viloria (2), Kokx (1). 3B_Marlowe (1). HR_Hernandez (1), France (1), Anchia (1). SB_Cairo (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland Allen 2-3 3 4 4 1 1 Pinto 1 1-3 3 4 4 1 0 Battenfield 2 0 0 0 2 4 Bilous 1 1 0 0 1 2 Oviedo 1 1 0 0 2 0 Stanley 1 0 0 0 0 1 Carver L, 0-1 1 1 1 1 0 0

Seattle Castillo 2 2 1 0 2 2 Miller 2 1 0 0 1 2 Castillo 1 2 1 1 0 1 Gott 2-3 2 4 4 2 1 Kober BS, 0-1 1-3 2 2 2 1 1 Murfee 1 0 0 0 0 2 Weiman W, 1-0 1 1 0 0 0 1 O'Brien S, 2-2 1 2 0 0 0 3

HBP_by_Allen (Suarez), Stanley (Nottingham), Murfee (Cairo).

PB_Anchia.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Lew Williams; Second, Austin Jones; Third, Nestor Ceja;.

T_2:54. A_3473