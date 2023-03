Los Spurs vuelven a ganar tras 16 derrotas seguidas

Redacción Deportes (EE.UU.), 28 feb. Los San Antonio Spurs ganaron este martes a domicilio a los Utah Jazz (94-102) y rompieron de esta forma una ruinosa e impactante racha de 16 derrotas consecutivas.

Un rotundo 21-31 en el último cuarto le dio este triunfo al muy necesitado conjunto de Gregg Popovich, que no cantaba victoria desde el pasado 17 de enero cuando doblegó en casa a los Brooklyn Nets (106-98) y que 'in extremis' consiguió no acabar febrero con todo derrotas en su casillero.

Keldon Johnson (25 puntos) fue el más destacado de San Antonio.

Los Jazz, que habían ganado a los Spurs este mismo sábado, se estrellaron en esta ocasión con un descorazonador 35,3 % en tiros de campo (29,4 % en triples) y con 20 pérdidas de balón (12 de sus rivales).

Lauri Markkanen (28 puntos y 10 rebotes) fue el referente ofensivo de unos Jazz sin Jordan Clarkson y Collin Sexton.

El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 7 minutos en los Jazz en los que sumó un rebote y falló los tres tiros que intentó. EFE

