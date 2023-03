La primavera se adelanta en el festival de flores del parque Epcot de Disney

Miami, 1 mar. La primavera se adelanta en el parque Epcot de Disney en Orlando (centro de Florida), donde este miércoles comienza el Festival Internacional de Flores y Jardines con más de 230.000 plantas añadidas a las existentes y nuevos topiarios de figuras de filmes animados.

Los especialistas en topiaria, como se denomina el arte de dar formas artísticas a las plantas con tijeras de podar, se han esmerado para hacer a Mirabel, Antonio, Isabela y Luisa, algunos de los personajes de la película ganadora del Oscar "Encanto".

Sus cuatro topiarios reciben a los visitantes a la entrada principal de Epcot, un parque renovado en 2022 que acoge los pabellones nacionales de varios países, otras atracciones y una variada oferta gastronómica.

Además desde este 1 de marzo y hasta el 5 de julio acoge el Festival Internacional de Flores y Jardines, con nuevos topiarios y espacios ajardinados y también espectáculos de luces y conciertos por las noches, con artistas como los latinos Luis Figueroa, Piso 21 y Melina León.

Además de los cuatro personajes de "Encanto", con detalles inspirados en cada uno, se presenta un nuevo topiario de Tiana, del filme "The Princess and the Frog", con un vestido de gala y luciérnagas iluminadas, y uno de del Dragón, de "Raya and the Last Dragon", ubicado en el pabellón de Japón.

En el pabellón de Francia, los topiarios de Lumiere y Din-Don, "Beauty and the Beast", regresan con elementos innovadores, que incluyen velas encendidas por Lumiere y un reloj en marcha para Din-Don.

Además de las 200.000 plantas nuevas plantadas en los jardines de Epcot para el festival, otras 60.000 han sido añadidas a los diseños florales icónicos que conforman el parterre World Celebration East & West Lakes. EFE

ar

(foto) (video)