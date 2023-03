La junta golpista de Birmania impide a Suu Kyi ver sus abogados desde enero

Bangkok, 1 mar. La derrocada líder birmana, Aung San Suu Kyi, sentenciada a 33 años de prisión por varios cargos presentados tras el golpe de Estado militar de 2021, no ha podido ver a sus abogados desde enero, denuncian este miércoles fuentes jurídicas.

Al igual que la premio Nobel de la Paz, el depuesto presidente birmano, Win Myint, quien acumula condenas por un total de 12 años de cárcel, tampoco ha podido ver a sus letrados ni a familiares.

"Hemos solicitado reunirnos con ellos, especialmente con Suu Kyi. Pero todavía no nos han permitido reunirnos con ellos y ni siquiera sus familias y abogados han podido”, indicó al portal de noticias Voice of Burma una fuente jurídica bajo condición de anonimato.

Los abogados de Suu Kyi, que tienen prohibido hablar con la prensa, no contestaron a la petición de EFE de confirmar esta información.

Los representantes legales de la líder despuesta quien cumple condena en una prisión en Naipyidó, y Win Myint, trasladado recientemente a la prisión de Taungoo -unos 50 kilómetros al sur de la capital-, reclamaron en enero reunirse con sus clientes para preparar la apelación a sus múltiples condenas, asegura la misma fuente.

Los dos políticos, los máximos representantes del derrocado gobierno democrático y detenidos desde las primeras horas de la sublevación, terminaron el pasado diciembre un maratón de juicios por cargos presentados en su contra desde la toma de poder del Ejército el 1 de febrero de 2021.

"Estoy muy preocupado porque no se accedió al pedido del equipo legal de verlos y no sabemos nada sobre si los líderes detenidos gozan de buena salud”, indicó el lunes otra fuente jurídica que reclama no revelar su identidad a la emisora Radio Free Asia.

En julio, fuentes cercanas a Suu Kyi, de 77 años, denunciaron la deplorable condición de la celda donde se encontraba recluida la lideresa, en un cuarto aislado de otras reas y no suficientemente protegido de las inclemencias del tiempo.

Según ese relato de los allegados, publicado entonces por el portal Myanmar Now, Suu Kyi no recibía la comida que necesitaba y había perdido peso.

Desde entonces no han trascendido más detalles sobre la condición carcelaria de la política birmana, quien ya pasó un total de 15 años de arresto domiciliario entre 1989 y 2010.

El golpe militar ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Más de 3.000 personas han muerto por la brutal represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 16.000 permanecen detenidas, según los últimos datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. EFE

